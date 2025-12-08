Самарскую область ожидает похолодание до -14

На текущей неделе в Самарскую область придет похолодание, сообщает "Приволжское УГМС".

В понедельник, 8 декабря, днем будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и мороси, местами гололед, налипание мокрого снега. Столбик термометра покажет -2…+3 °C. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5…10 м/с. К вечеру ожидается понижение температуры до -5,-7°C, а ночью похолодает до -9…-14 °C.

Во вторник, 9 декабря, днем синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха -4…-9 °C. Ночью ветер сменится с северо-восточного на юго-восточный и будет дуть со скоростью 8…13 м/с. Температура воздуха -6…-11 °C.

В среду, 10 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -3…-8 °C.