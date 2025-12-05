Грипп — это не просто простуда: врач ВСК рассказал, как распознать и защититься от вируса

Зима традиционно является периодом роста респираторных болезней. Многие часто путают грипп с обычной простудой, но это опасное заблуждение. Грипп — это серьезное вирусное заболевание, которое бьет по всему организму и может привести к тяжелым последствиям. Как отличить его от ОРВИ и обезопасить себя? Рассказывает Марина Орехович, ведущий врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.
Чем коварен грипп: главные угрозы
Основная опасность гриппа — не в самой болезни, а в осложнениях, которые он провоцирует. Вирус ослабляет иммунитет и поражает различные системы органов. Среди самых серьезных последствий:
- пневмония: она может быть вирусной (развивается стремительно) и бактериальной (самое частое осложнение);
- поражение сердца и сосудов;
- обострение хронических заболеваний (астма, диабет);
- поражение нервной системы и почек.
Группы риска, для которых грипп особенно опасен: дети до 2 лет, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими патологиями.
Грипп или простуда: как отличить?
Ключевое различие — в скорости начала и силе симптомов. Грипп всегда начинается внезапно, с резким подъемом температуры до 39—40°C, сильной ломотой в теле, боли в мышцах и суставах, выраженной слабости, которая может сохраняться до месяца. Также позже может появиться насморк и кашель.
ОРВИ (простуда) развивается медленнее. Температура, как правило, поднимается незначительно или держится в пределах нормы. Симптомы проявляются поочередно: сначала можно заметить першение в горле, потом насморк. Общая слабость выражена слабее, чем при гриппе.
Работает ли народная профилактика?
Чеснок и цитрусовые — полезные продукты, но панацеей от гриппа они не являются. Чеснок обладает легкими антибактериальными свойствами, но на вирус гриппа почти не влияет. Цитрусовые (витамин C) поддерживают иммунитет, но не способны ни предотвратить заражение, ни значительно ускорить выздоровление.
К действительно эффективным методам профилактики относятся вакцинация, гигиена рук (частое мытье с мылом или использование антисептиков), ношение масок в людных местах и избегание контактов с больными, а также проветривание и увлажнение воздуха в помещениях. Не менее важен и здоровый образ жизни: полноценный сон, сбалансированное питание и физическая активность.
Что нас ждет в сезоне 2025-2026?
По прогнозам, в текущем зимнем сезоне ожидаются два основных штамма гриппа типа А:
- A/H3N2 ("Гонконгский"): особенно опасен для пожилых людей, начинается очень быстро.
- A/H1N1 ("Свиной"): высокозаразен, но сейчас его течение схоже с другими сезонными вирусами.
Тактика лечения гриппа не зависит от штамма и должна назначаться врачом в зависимости от сезона и анамнеза.
Почему после вакцинации все же можно заразиться?
После вакцинации действительно можно заболеть гриппом. Это может быть связано с рядом причин — например, если человек заразился новым штаммом вируса, которого не было в вакцине. Кроме того, у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом ответ на прививку может быть слабее.
Также есть риск заболеть до формирования иммунитета — защита после иммунизации вырабатывается в течение 2–3 недель. После перенесенного гриппа формируется стойкий иммунитет к конкретному штамму вируса. Он может сохраняться от 2 до 10 лет, а иногда и пожизненно.
"Грипп — заболевание, которое нельзя переносить на ногах и лечить народными средствами. Своевременная вакцинация, обращение к врачу и соблюдение режима — единственный верный способ защитить свое здоровье и избежать опасных осложнений", — подчеркнула Марина Орехович, ведущий врач-терапевт Цифровой Клиники ВСК. Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
