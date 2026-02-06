Чеснок идеален для интровертов, но не подходит для профилактики ОРВИ, как и цитрусовые — врач ВСК

Зима — период активно распространения ОРВИ. Самая лучшая профилактика респираторных заболеваний — избегать контактов с больным. Однако это далеко не всегда возможно. Часто, чтобы избежать заражения, россияне прибегают не только к бесконтрольному приему противовирусных лекарств, но и к народным методам, которые могут быть опаснее самого недуга. Какие из мер профилактики наиболее эффективны, и как избежать заражения при неизбежном контакте с больным ОРВИ — рассказывает Марина Комолова, врач Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

Главный враг вируса — это воздухообмен. В закрытом помещении концентрация вирусных частиц растет быстро. Если человек оказался в одном помещении с заболевшим (дома или на работе) стоит открыть окно или включите проветривание с помощью кондиционера. Вирусы ОРВИ и гриппа передаются воздушно-капельным путем, и свежий поток воздуха буквально "сдувает" угрозу.

Кроме того, если сохранить дистанцию в 1,5-2 метра с заболевшим не получается, необходимо придерживаться трех простых правил. Прежде всего, не стоит трогать свое лицо — вирус не просочится в организм сквозь кожу рук, но легко попадет в него, если тереть глаза или нос грязной рукой. Помогает также ношение масок, причем наиболее эффективны при нахождении в очаге инфекции респираторы класса FFP2 или FFP3. А придя домой или на работу, первым делом необходимо тщательно вымыть руки с мылом (не менее 20 секунд).

После контактов с заболевшим у многих возникает желание срочно промыть нос, съесть чеснок или выпить "что-нибудь для иммунитета". Разберем самые распространенные народные методы профилактики вирусов:

Промывание носа солевыми растворами — в целом, достаточно эффективная мера. Изотонический раствор (или морская вода) механически смывает вирусные частицы со слизистой и увлажняет её. Увлажненная слизистая лучше сопротивляется инфекции, чем пересушенная (особенно в отопительный сезон). Но это лишь вспомогательная мера, а не "невидимый щит".

Чеснок и лук. С точки зрения науки, фитонциды работают в пробирке, но не в организме человека. Раскладывание нарезанного лука по комнате или поедание чеснока не предотвращает ОРВИ. Единственный эффект чеснока — социальное дистанцирование: люди будут держаться подальше из-за запаха, что снижает риск заражения.

Противовирусные и иммуномодуляторы. Большинство популярных препаратов, обещающих "поднять иммунитет" или "убить вирус", не имеют доказанной эффективности по международным стандартам. Специфическая профилактика существует только от гриппа (препараты группы ингибиторов нейраминидазы), но их назначает врач строго по показаниям. Пить такие лекарства "на всякий случай" после каждой поездки в метро — бессмысленно и вредно (риск возникновения побочных эффектов и формирования резистентности организма).

Подготовить иммунитет к сезону ОРВИ заранее народными методами также не получится. Например, крупные мета-анализы доказали, что прием витамина С не снижает риск заболеть ОРВИ для обычного человека. Он может незначительно (на полдня) сократить длительность болезни, но как "щит" он не работает. Что касается дефицита витамина D — действительно делает человека более уязвимыми к инфекциям. Поэтому профилактический прием витамина D (в дозировках, согласованных с врачом) оправдан для проживающих в северных широтах. Но это не экстренная мера профилактики ОРВИ, а рутинная забота о здоровье.

"Секрет "железного иммунитета" скучен, но эффективен. Вакцинация — это единственный способ "обучить" иммунитет заранее. Прививка от гриппа снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений. Важно помнить и про режим — хронический недосып снижает активность иммунных клеток. 7–8 часов сна — лучший иммуномодулятор. Купите увлажнитель воздуха. Сухой воздух пересушивает слизистые носа, делая их "дырявыми" для вирусов. Перечисленных мер будет достаточно, чтобы пережить зиму без потерь", — Марина Комолова, врач-эксперт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.