Поликлиника КНПЗ участвует в конкурсе "Клиника года — 2025"

В Самаре проходит конкурс "Клиника года — 2025", направленный на знакомство жителей региона с лучшими медицинскими учреждениями и практиками в сфере здравоохранения. Одним из участников стала поликлиника Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, заявленная в номинации "Клиника года". Конкурс проводится Самарским филиалом АО "ИД "Комсомольская правда".
Поликлиника КНПЗ обеспечивает медицинское сопровождение сотрудников предприятия непосредственно на территории завода. Здравпункт расположен рядом с производственными цехами, что позволяет оперативно обращаться за медицинской помощью. Здесь ведётся постоянное наблюдение за состоянием здоровья работников: проводятся диспансеризация, вакцинация, профилактические осмотры, а при необходимости оказывается неотложная помощь.
Особое внимание уделяется профилактике заболеваний. Сотрудники проходят флюорографию, маммографию, регулярные обследования, а также ежегодную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Такой подход позволяет выявлять возможные проблемы на ранних стадиях и сохранять трудоспособность персонала.
В медицинском пункте работают терапевты, стоматолог, лабораторные специалисты, сотрудники процедурного и прививочного кабинетов, физкабинета и кабинета функциональной диагностики. "Ежедневно к нам обращаются около ста сотрудников — не только с жалобами, но и для профилактических осмотров. Это позволяет вовремя выявлять риски и оказывать помощь", — отмечает руководитель поликлиники Юрий Величкин. По его словам, в рамках ДМС заводчане получают консультации у ведущих специалистов Самары — от больницы имени Середавина до клиник СамГМУ и Медицинского лучевого центра.
На территории предприятия круглосуточно дежурит медицинская бригада, готовая к экстренной помощи. Для этого используется реанимобиль, оснащённый современным оборудованием. Медицинский персонал регулярно повышает квалификацию и проходит практические тренировки по международным стандартам первой помощи.
Именно комплексный подход к профилактике, доступность медицинской помощи и уровень оснащения позволяют поликлинике КНПЗ рассчитывать на высокую оценку в рамках конкурса.
Голосование за участников проходит в онлайн-формате и продлится до 21 января 2026 года. Ознакомиться с участниками и проголосовать можно на сайте https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/samara_klinikagoda2025.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас