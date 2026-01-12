Поликлиника КНПЗ участвует в конкурсе "Клиника года — 2025"

В Самаре проходит конкурс "Клиника года — 2025", направленный на знакомство жителей региона с лучшими медицинскими учреждениями и практиками в сфере здравоохранения. Одним из участников стала поликлиника Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, заявленная в номинации "Клиника года". Конкурс проводится Самарским филиалом АО "ИД "Комсомольская правда".

Поликлиника КНПЗ обеспечивает медицинское сопровождение сотрудников предприятия непосредственно на территории завода. Здравпункт расположен рядом с производственными цехами, что позволяет оперативно обращаться за медицинской помощью. Здесь ведётся постоянное наблюдение за состоянием здоровья работников: проводятся диспансеризация, вакцинация, профилактические осмотры, а при необходимости оказывается неотложная помощь.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний. Сотрудники проходят флюорографию, маммографию, регулярные обследования, а также ежегодную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Такой подход позволяет выявлять возможные проблемы на ранних стадиях и сохранять трудоспособность персонала.

В медицинском пункте работают терапевты, стоматолог, лабораторные специалисты, сотрудники процедурного и прививочного кабинетов, физкабинета и кабинета функциональной диагностики. "Ежедневно к нам обращаются около ста сотрудников — не только с жалобами, но и для профилактических осмотров. Это позволяет вовремя выявлять риски и оказывать помощь", — отмечает руководитель поликлиники Юрий Величкин. По его словам, в рамках ДМС заводчане получают консультации у ведущих специалистов Самары — от больницы имени Середавина до клиник СамГМУ и Медицинского лучевого центра.

На территории предприятия круглосуточно дежурит медицинская бригада, готовая к экстренной помощи. Для этого используется реанимобиль, оснащённый современным оборудованием. Медицинский персонал регулярно повышает квалификацию и проходит практические тренировки по международным стандартам первой помощи.

Именно комплексный подход к профилактике, доступность медицинской помощи и уровень оснащения позволяют поликлинике КНПЗ рассчитывать на высокую оценку в рамках конкурса.

Голосование за участников проходит в онлайн-формате и продлится до 21 января 2026 года. Ознакомиться с участниками и проголосовать можно на сайте https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/samara_klinikagoda2025.