16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ по ограничениям из-за COVID-19 В Самарской области опять рекордное число заразившихся коронавирусом Самарская область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией от коронавируса В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ

Здравоохранение Общество

Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 29 июля, в Самарской области выявили 412 новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Фото: pixabay.com

Пока это самое большое число заразившихся за сутки в регионе за всё время пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен 28 июля — 370 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 75 396 зараженных. 70 237 человек уже выздоровели, в том числе 260 за последние сутки. 10 зараженных скончались за сутки, а всего — 2610.

Тем временем всего в РФ за сутки заразились 23 270 человек, вылечились — 20 834, а погибли — 799. За всё время пандемии в России зафиксировали 6 218 502 заражения, 5 568 363 выздоровления и 156 977 смертей от коронавируса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

Ирина Степанова 18 мая 2021 09:05 Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1