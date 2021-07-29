Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

В четверг, 29 июля, в Самарской области выявили 412 новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Пока это самое большое число заразившихся за сутки в регионе за всё время пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен 28 июля — 370 человек.
Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 75 396 зараженных. 70 237 человек уже выздоровели, в том числе 260 за последние сутки. 10 зараженных скончались за сутки, а всего — 2610.
Тем временем всего в РФ за сутки заразились 23 270 человек, вылечились — 20 834, а погибли — 799. За всё время пандемии в России зафиксировали 6 218 502 заражения, 5 568 363 выздоровления и 156 977 смертей от коронавируса.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.