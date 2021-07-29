Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

В четверг, 29 июля, в Самарской области выявили 412 новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Пока это самое большое число заразившихся за сутки в регионе за всё время пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен 28 июля — 370 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 75 396 зараженных. 70 237 человек уже выздоровели, в том числе 260 за последние сутки. 10 зараженных скончались за сутки, а всего — 2610.

Тем временем всего в РФ за сутки заразились 23 270 человек, вылечились — 20 834, а погибли — 799. За всё время пандемии в России зафиксировали 6 218 502 заражения, 5 568 363 выздоровления и 156 977 смертей от коронавируса.