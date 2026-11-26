В Самарской области реализуется проект по скринингу колоректального рака. Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Колоректальный рак занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости региона. Ежегодно выявляется порядка 2000 случаев. Наибольшее число заболеваний регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет, как среди мужчин, так и среди женщин. Основной опасностью является бессимптомное развитие заболевания.
Скрининг включен в программу диспансеризации. В него входит анализ на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом и колоноскопия при положительном результате теста. Исследование проводится в рамках диспансеризации взрослого населения, начиная с 40 лет 1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно.
На первом этапе пациенты сдают материал в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. После чего исследование выполняется в одном из медицинских учреждений региона, которые принимают участие в проекте. При положительном результате пациент направляется на второй этап — колоноскопию.
"Важен осознанный подход к здоровью: регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Тестирование на скрытую кровь выявляет патологические изменения кишечника, когда симптомов ещё нет. При положительном тесте не стоит бояться колоноскопии — именно она поможет уточнить состояние и получить полную картину — поэтому важно пройти обследование. Раннее выявление колоректального рака позволяет провести малоинвазивное лечение и сохранить качество жизни", — рассказал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СамГМУ, д. м. н. Олег Каганов.
В 2026 году в рамках скрининга колоректального рака тестирование прошли свыше 280 000 человек. Положительный результат выявлен у 15000 пациентов, на второй этап скрининга направлено более 7000 человек. Благодаря исследованию выявлено 328 случаев колоректального рака, 241 из них на 1-2 стадии.
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас