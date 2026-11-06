Биологический возраст: свыше 80000 жителей региона посетили Центры медицины здорового долголетия

В Самарской области продолжают работу Центры медицины здорового долголетия, где каждый житель региона от 18 до 50 лет может пройти комплексную оценку и выявить риски преждевременного старения и хронических заболеваний.
В 2026 г. центры уже посетило более 83 тыс. человек. Врачи подчеркивают: чем раньше начать заботиться о своем здоровье, тем эффективнее будет профилактика.
Обследование в Центре здорового долголетия включает комплексную оценку состояния ("паспорт здоровья"):
- измерение роста, веса, объемов тела (антропометрия),
- функциональные тесты для оценки работы организма,
- расчет биологического возраста,
- биоимпедансометрию - современное исследование состава тела,
- подробное анкетирование для выявления индивидуальных особенностей.
Далее возможна углубленная диагностика: на основе данных первого этапа врач подберет необходимые биохимические анализы, которые позволят выявить, какой из механизмов старения активировался преждевременно.
После всех обследований врач-терапевт или гериатр проанализирует результаты и составит для пациента персонализированную программу. Она может включать:
- рекомендации по коррекции образа жизни,
- советы по правильному питанию,
- план физической активности,
- при необходимости - медикаментозную поддержку.
Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Посетить можно любой из 21 центра здоровья в регионе.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас