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Здравоохранение Общество

Биологический возраст: свыше 80000 жителей региона посетили Центры медицины здорового долголетия

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжают работу Центры медицины здорового долголетия, где каждый житель региона от 18 до 50 лет может пройти комплексную оценку и выявить риски преждевременного старения и хронических заболеваний.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

В 2026 г. центры уже посетило более 83 тыс. человек. Врачи подчеркивают: чем раньше начать заботиться о своем здоровье, тем эффективнее будет профилактика.

Обследование в Центре здорового долголетия включает комплексную оценку состояния ("паспорт здоровья"):
- измерение роста, веса, объемов тела (антропометрия),
- функциональные тесты для оценки работы организма,
- расчет биологического возраста,
- биоимпедансометрию - современное исследование состава тела,
- подробное анкетирование для выявления индивидуальных особенностей.

Далее возможна углубленная диагностика: на основе данных первого этапа врач подберет необходимые биохимические анализы, которые позволят выявить, какой из механизмов старения активировался преждевременно.

После всех обследований врач-терапевт или гериатр проанализирует результаты и составит для пациента персонализированную программу. Она может включать:
- рекомендации по коррекции образа жизни,
- советы по правильному питанию,
- план физической активности,
- при необходимости - медикаментозную поддержку.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Посетить можно любой из 21 центра здоровья в регионе.

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