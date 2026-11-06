Биологический возраст: свыше 80000 жителей региона посетили Центры медицины здорового долголетия

В Самарской области продолжают работу Центры медицины здорового долголетия, где каждый житель региона от 18 до 50 лет может пройти комплексную оценку и выявить риски преждевременного старения и хронических заболеваний.

В 2026 г. центры уже посетило более 83 тыс. человек. Врачи подчеркивают: чем раньше начать заботиться о своем здоровье, тем эффективнее будет профилактика.

Обследование в Центре здорового долголетия включает комплексную оценку состояния ("паспорт здоровья"):

- измерение роста, веса, объемов тела (антропометрия),

- функциональные тесты для оценки работы организма,

- расчет биологического возраста,

- биоимпедансометрию - современное исследование состава тела,

- подробное анкетирование для выявления индивидуальных особенностей.

Далее возможна углубленная диагностика: на основе данных первого этапа врач подберет необходимые биохимические анализы, которые позволят выявить, какой из механизмов старения активировался преждевременно.

После всех обследований врач-терапевт или гериатр проанализирует результаты и составит для пациента персонализированную программу. Она может включать:

- рекомендации по коррекции образа жизни,

- советы по правильному питанию,

- план физической активности,

- при необходимости - медикаментозную поддержку.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Посетить можно любой из 21 центра здоровья в регионе.