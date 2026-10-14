Руководителя новокуйбышевской станции скорой помощи оштрафовали из-за вызова многодетной матери

В Новокуйбышевске оштрафовали руководителя станции скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее на вызов матери 12 детей не отправили бригаду скорой помощи, и женщине пришлось самостоятельно добираться до медучреждения для получения первой медпомощи.

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило, что не всегда соблюдался 20-минутный срок прибытия к пациентам.

В результате исполняющему обязанности директора учреждения назначили штраф 20 тыс. рублей. Также прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда, причиненного многодетной матери.