Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Шенталинской центральной районной больнице завершили установку нового рентгенологического комплекса.

Рентгенологический комплекс позволит проводить как плановые, так и экстренные исследования, включая эндоскопические, гастроэнтерологические и урологические с использованием контрастного вещества.

"Установка современного рентгенологического комплекса — это важный шаг в повышении качества медицинской помощи жителям Шенталинского района. Новое оборудование обладает высокой разрешающей способностью. Теперь сложные исследования с контрастированием можно пройти у нас", — рассказал главный врач Шенталинской больницы Вячеслав Михайлов.

Перед монтажом нового комплекса в кабинете был проведен капитальный ремонт за счет областного бюджета.

Обновление оборудования в медучреждениях региона продолжается также в рамках нацпроекта "Семья" (реализуется по решению президента России Владимира Путина) и при поддержке регионального правительства.