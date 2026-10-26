Завершено строительство двух ФАПов в Алексеевском районе

Модульные здания возведены в селах Славинка и Калашиновка. Новые медицинские учреждения призваны повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.
В современном ФАПе села Калашиновка будут получать медицинскую помощь порядка 120 местных жителей. Работать в пункте продолжит фельдшер, который и сейчас оказывает помощь сельчанам пока в приспособленном помещении.
"Новый ФАП имеет важное значение для жителей отдаленного села. Ближайший пункт расположен в Алексеевке, а это 20 км от Калашиновки", — рассказал и. о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов.
В селе Славинки также возведено современное здание. Оно будет оснащено оборудованием для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и первичной диагностики.
"Оборудование уже частично приходит, а остальное будет поступать в течение года. Сейчас мы проходим этап лицензирования", — отметил и. о. главного врача Владимир Черкасов.
Помощь в фельдшерско-акушерском пункте будут получать около 300 местных жителей.
Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас