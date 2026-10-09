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Здравоохранение Общество

С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдет Неделя здоровья груди

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2026 г. благотворительный фонд "Дальше" снова проведет Неделю здоровья груди в крупнейших городах России. Пятый год подряд все желающие смогут получить бесплатную консультацию опытных онкологов-маммологов в кабинах ранней диагностики, установленных в крупнейших торговых центрах. В этом году к проекту Неделя здоровья груди впервые присоединилась Самара.

Фото: предоставлено организаторами

Эта ежегодная акция — часть проекта "Розовый октябрь", месяца осведомленности о раке молочной железы в России и мире. В 2026 г. фонд "Дальше" продолжает кампанию "Верная примета" и переводит фокус с информирования о проблеме на активное действие.

При поддержке итальянского бренда нижнего белья Intimissimi на первом этаже торгово-развлекательного центра "Космопорт" будет установлена мобильная кабина профилактики, где все посетители смогут пройти бесплатную консультацию онколога-маммолога. Прием проведут опытные врачи, которые ответят на все вопросы по теме заболеваний груди.

Мобильный кабинет профилактики в Самаре будет открыт ежедневно с 10:00 до 23:00 по адресу ТРК "Космопорт" (ул. Дыбенко, 30) — 1-й этаж, главный атриум.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, а также Самарского областного клинического онкологического диспансера. В Самаре Неделю здоровья груди поддерживает региональный партнер АНО "Рак победим".

Представитель АНО "Рак Победим" Елена Мадунц рассказывает: "Моя жизнь неразрывно связана с акцией "Розовый Октябрь". В 2021 году во время "Розового Октября" я пошла на обследование, и врачи обнаружили у меня рак молочной железы второй стадии. Иногда я думаю, что если бы я тогда отложила визит, болезнь могла бы незаметно перерасти в более серьезную форму. Этот опыт научил меня главному: момент упускать нельзя. Неделя здоровья груди — это не только информация, а реальный шанс сохранить жизнь и ее качество. Пожалуйста, не откладывайте заботу о себе на потом. Своевременная диагностика — это ваш самый надежный шаг к здоровому "дальше". Ждем вас в розовой кабинке в ТЦ "Космопорт"!".

Благотворительная организация "Рак победим" оказывает психоэмоциональную и немедицинскую реабилитационную помощь женщинам, столкнувшимся с онкологическим диагнозом. Организация реализует программы, направленные на поддержку женщин на разных этапах пути — от момента постановки диагноза до возвращения к привычной жизни.

В этом году в рамках акции "Розовый Октябрь" благотворительный фонд "Дальше" предлагает не ограничиваться вниманием к теме своевременной диагностики РМЖ, а призывает превратить его в конкретные поступки по отношению к себе, близким и тем, кто уже столкнулся с диагнозом.

1. Позаботьтесь о себе — запишитесь на прием к врачу и пройдите ежегодный чекап.
2. Подумайте о близких — напомните женщинам из своего окружения о необходимости регулярно уделять внимание здоровью груди: ежегодно посещать врача и ежемесячно проводить самообследование.
3. Поддержите тех, кому нужна помощь — сделайте пожертвование на программы фонда "Дальше", чтобы женщины с раком молочной железы и их близкие могли бесплатно получать профессиональную поддержку.

"Осведомленность — это первый шаг. Мы видим, что часто одно только знание о проблеме порождает тревогу: из-за страха женщины откладывают визит к врачу. Наш призыв — перевести фокус на конкретные действия, потому что именно действие возвращает нам контроль над собственной жизнью. Ранняя диагностика — это про осознанность и управление ситуацией. Пройти чекап, бережно напомнить подруге об обследовании или поддержать программы фонда — это и есть настоящая, деятельная забота, которая побеждает любую тревогу и спасает жизни", — говорит Оксана Молдованова, президент благотворительного фонда "Дальше".

С момента запуска в 2022 г. кабинеты профилактики Недели здоровья груди в девяти городах России посетили более 6 205 человек. В проекте приняли участие 76 врачей, 187 волонтеров и более 30 координаторов.

Больше информации о проекте можно найти на сайте "Розового Октября". Внести пожертвование для помощи женщинам, столкнувшимся с раком молочной железы, можно на сайте фонда "Дальше".

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание в мире и наиболее частый вид рака у женщин в России: в 2025 г. на него приходится 19,2% случаев. В 2025 г. диагноз был поставлен 86 705 человек, в 2024 г. — более чем 83 768 человек, а на учете в онкологических учреждениях состоят свыше 820 тыс. пациентов. При этом выявление заболевания на ранней стадии позволяет повысить показатель успешного лечения до 97,7%.

Вот почему задача "Розового Октября" — не только повышать осведомленность, но и побуждать к конкретным шагам: пройти обследование, напомнить о нем близким, поддержать тех, кто уже столкнулся с диагнозом.

Лечение рака затрагивает не только здоровье, но и психологическое состояние, отношения, работу и привычный образ жизни. Фонд "Дальше" помогает женщинам и их семьям пройти этот путь, предоставляя бесплатную профессиональную поддержку.

В течение месяца фонд "Дальше" вместе с партнерами, СМИ и медицинскими организациями проводит просветительские мероприятия в разных городах России и онлайн. Их цель — помочь как можно большему числу женщин сделать шаг: проверить здоровье, поговорить о профилактике с близкими или поддержать тех, кто уже столкнулся с диагнозом.

Горячая линия фонда: 8 800 707-44-03 (бесплатная психологическая, юридическая и медицинская экспертная поддержка).

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