"Северсталь" подвела итоги участия в выставке "Металл-Экспо 2026". Вместо традиционного выставочного стенда компания организовала открытую студию сообщества "Вместе". Новый формат стал отражением открытости "Северстали" и ее готовности к честному, глубокому диалогу с клиентами и партнерами для совместного поиска новых точек роста и повышения эффективности бизнеса. Было проведено более 30 эфиров.

Ключевым событием деловой программы стал уже традиционный прямой эфир в формате "Открытого диалога" с генеральным директором "Северстали" Александром Шевелевым. Глава компании рассказал о сложной ситуации на рынке стали в России, но подчеркнул, что даже в таких условиях "Северстали" удается сохранять высокую загрузку мощностей и не останавливать развитие. При этом вызовы в металлопотребляющих отраслях требуют от металлургов большей гибкости и более глубокого понимания задач заказчиков, которые теперь выходят далеко за рамки закупки сырья.

Поэтому в этом году "Северсталь" вышла на выставку с позиционированием "Наши возможности — ваш успех". Не просто в роли поставщика стали или комплексных решений, а как партнер по развитию бизнеса, который за счет развития мощностей, продуктовых инноваций и инжиниринга, совершенствования дистрибуции, стимулирования спроса на сталь и выхода в дальнейшие переделы создает для клиентов дополнительную ценность.

"Все пять направлений ведут к созданию новых возможностей для наших клиентов, расширению долгосрочных партнерств и упрочнению нашего конкурентного преимущества", — отметил Александр Шевелев.

Тезисы главы компании в эфирах развили руководители ключевых бизнес-направлений, показав, как стратегия работает на практике.

В рамках строительного форума "От чертежа до монтажа" участники обсудили тренды в отрасли и ключевые решения компании. В их числе новинки: технология возведения зданий на стальном каркасе Uniframe и префаб-решение Fastpanel, комплексные решения для быстровозводимых зданий из металлоконструкций, шпунты Grani, высокопрочные мостовые стали класса С460, атмосферостойкая сталь Forcera и многие другие. Также на выставке "Северсталь" презентовала новый бренд для фасадов и ограждающих конструкций Forwall.

Крупнейшие проекты "Северстали" за 2026 год во время визита в студию заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина представил директор по инвестициям дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Алексей Филиппов. Особое внимание в презентации уделили строительству комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце, признанному в этом году главным событием в металлургической отрасли России.

Деловая повестка в студии "Вместе" была дополнена насыщенной культурной программой. На площадке прошли первый в истории промышленных выставок модный показ Metal Fashion Day, автограф-сессия с олимпийским чемпионом, заместителем директора по развитию ХК "Северсталь" Богданом Киселевичем, VR-экскурсии на производство и конкурс видеороликов Metal-Vision"2026, генеральным партнером которого выступила компания.

Все дни выставки на площадке работал интернет-магазин "Вещи со смыслом и историей" (shop.severstal.com). Проект был высоко оценен экспертным жюри "Металл-Экспо" и получил сразу две награды: за дизайн в номинации "Лучший интернет-проект" и за лучшую режиссуру видеоролика.

Эфиры с выставки "Металл-Экспо" доступны на портале сообщества для клиентов и партнеров "Северстали" "Вместе".