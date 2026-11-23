В пятницу, 20 ноября, делегация Самарской области работала в Москве. Заместитель председателя правительства Самарской области Юлия Ершова, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова и исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев провели переговоры с представителями китайских компаний.

В ходе встречи Иван Манаев презентовал участникам торгово-экономический и инвестиционный потенциал Самарской области и рассказал о возможностях, которые созданы в регионе для инвесторов. Стороны обсудили проекты в сфере строительства инфраструктурных объектов, проектов в сфере сельского хозяйства и других отраслях.

Работа по расширению международных связей региона ведется в соответствии с ориентиром губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие международного сотрудничества. Самарская область обладает диверсифицированной экономикой, значительным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом, что создает широкие возможности для реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Китайская Народная Республика входит в число приоритетных партнеров региона.

В ходе переговоров было подписано соглашение между правительством Самарской области и потенциальным инвестором из КНР.

"Развитие международного торгово-экономического сотрудничества является одним из стратегически важных направлений работы Правительства Самарской области. В последние годы торгово-экономические связи нашего региона с Китаем имеют тенденцию к укреплению. По итогам первого полугодия 2026 года по объему экспорта из Самарской области Китай занимает четвертое место в общем списке торговых партнеров региона, по объему импорта — первое. Уверена, что сегодняшняя встреча будет способствовать установлению новых деловых контактов и реализации перспективных взаимовыгодных проектов", — отметила Юлия Ершова.

Между Самарской областью и Китайской Народной Республикой действуют соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

"Самарская область последовательно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата и формированием комфортных условий для реализации совместных проектов. Переговоры сегодня — практический шаг в развитии международной кооперации. Со своей стороны, Минэкономразвития региона готово обеспечить сопровождение инвестиционных инициатив китайских партнеров на всех этапах — от обсуждения параметров проекта до его запуска", — подчеркнула Анастасия Рыбакова.

Одним из результатов встречи стало приглашение представителей китайского бизнеса с визитом в Самарскую область.