Города и районы Самарской области усилят инвестиционную привлекательность своих территорий

Состоялась масштабная стратегическая сессия, посвященная повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований Самарской области. В мероприятии, организованном региональными минэкономразвития и Агентством по привлечению инвестиций, приняли участие главы и представители муниципалитетов Самарской области, а также эксперты инвестиционного сообщества.

Представители муниципальных образований усилят работу по привлечению инвесторов на свои территории. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Основной целью сессии стала выработка конкретных мер для создания в муниципалитетах комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения частных инвестиций.

"От того, как работает экономика в Самарской области, от того, сколько создается рабочих мест, зависит бюджет Самарской области и все траты на проекты развития. Наша задача, которую ставит губернатор Самарской области перед инвестиционным и экономическим блоками, — это качественно и кардинально менять бизнес-среду, грамотно вести администрирование процессов. Цель этой стратегической сессии, а в дальнейшем уже образовательных мероприятий, — разобрать каждый процесс, каждое мероприятие дорожной карты по реализации инвестиционной стратегии. Мы открыты, мы готовы помогать в решении всех вопросов", — подчеркнул врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Эксперты обсудили инвестиционные программы муниципалитетов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства, федеральные и региональные инструменты поддержки, работу муниципальных инвестиционных уполномоченных, возможности искусственного интеллекта в их работе, поговорили о построении позитивного бизнес-сообщества в муниципальном образовании, формировании плана изменений по работе с инвесторами в муниципалитетах, изучили успешные кейсы, провели стресс-тест инвестиционной системы муниципалитетов. Также для участников сессии организовали симуляционную деловую игру "Инвестстандарт".

"Большечерниговский район ежегодно принимает участие в стратегической сессии. Для нас действительно важен поиск новых инвесторов. Несмотря на то, что район у нас самый дальний, южный, тем не менее, мы стараемся находить инвесторов именно за счет наших сильных компетенций. Сегодня мы с командой работаем, учимся. Благодарим правительство Самарской области за то, что такая работа проводится на постоянной основе. Со своей стороны, готовы продолжать участвовать и привлекать новых инвесторов", — поделился глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Повышение инвестиционной привлекательности территорий отвечает задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Участие в этой стратегической сети в первую очередь полезно для меня, поскольку не так давно возглавил Отрадный. Мы понимаем, что город славен традициями в части нефтегазового сектора. Тем не менее, необходимо привлекать дополнительных инвесторов в другие секторы экономики. И мне для выстраивания дальнейшего плана действий это обучение полезно", — сказал врио главы Отрадного Георгий Выводцев.