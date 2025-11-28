16+
Инвестиции Экономическая политика

Города и районы Самарской области усилят инвестиционную привлекательность своих территорий

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Состоялась масштабная стратегическая сессия, посвященная повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований Самарской области. В мероприятии, организованном региональными минэкономразвития и Агентством по привлечению инвестиций, приняли участие главы и представители муниципалитетов Самарской области, а также эксперты инвестиционного сообщества.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Представители муниципальных образований усилят работу по привлечению инвесторов на свои территории. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Основной целью сессии стала выработка конкретных мер для создания в муниципалитетах комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения частных инвестиций.

"От того, как работает экономика в Самарской области, от того, сколько создается рабочих мест, зависит бюджет Самарской области и все траты на проекты развития. Наша задача, которую ставит губернатор Самарской области перед инвестиционным и экономическим блоками, — это качественно и кардинально менять бизнес-среду, грамотно вести администрирование процессов. Цель этой стратегической сессии, а в дальнейшем уже образовательных мероприятий, — разобрать каждый процесс, каждое мероприятие дорожной карты по реализации инвестиционной стратегии. Мы открыты, мы готовы помогать в решении всех вопросов", — подчеркнул врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Эксперты обсудили инвестиционные программы муниципалитетов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства, федеральные и региональные инструменты поддержки, работу муниципальных инвестиционных уполномоченных, возможности искусственного интеллекта в их работе, поговорили о построении позитивного бизнес-сообщества в муниципальном образовании, формировании плана изменений по работе с инвесторами в муниципалитетах, изучили успешные кейсы, провели стресс-тест инвестиционной системы муниципалитетов. Также для участников сессии организовали симуляционную деловую игру "Инвестстандарт".

"Большечерниговский район ежегодно принимает участие в стратегической сессии. Для нас действительно важен поиск новых инвесторов. Несмотря на то, что район у нас самый дальний, южный, тем не менее, мы стараемся находить инвесторов именно за счет наших сильных компетенций. Сегодня мы с командой работаем, учимся. Благодарим правительство Самарской области за то, что такая работа проводится на постоянной основе. Со своей стороны, готовы продолжать участвовать и привлекать новых инвесторов", — поделился глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Повышение инвестиционной привлекательности территорий отвечает задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Участие в этой стратегической сети в первую очередь полезно для меня, поскольку не так давно возглавил Отрадный. Мы понимаем, что город славен традициями в части нефтегазового сектора. Тем не менее, необходимо привлекать дополнительных инвесторов в другие секторы экономики. И мне для выстраивания дальнейшего плана действий это обучение полезно", — сказал врио главы Отрадного Георгий Выводцев.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

