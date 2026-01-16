Еще один инвестор вызвался построить автозаправки на трассе "Обход Тольятти"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта акционерным обществом "Самаранефтепродукт" (входит в структуру ПАО "НК "Роснефть"). Компания собирается построить два автозаправочных комплекса (АЗК) на платной трассе "Обход Тольятти", которая в документе обозначена как новый участок трассы М-5.

Под АЗК выделили два участка общей площадью 101,7 тыс. кв. метров. Они расположены по обе стороны трассы, рядом с придорожной зоной отдыха в районе села Подстепки. Посмотрите карту.

В документе указано, что инвестор получит землю в аренду без проведения торгов. Сроки реализации проекте не указаны.

Трассу "Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" запустили летом 2024 года. Одной из проблем как раз называлось отсутствие АЗС на трассе. Поэтому власти практически сразу опубликовали соответствующие инвестпредложения. Всего чиновники предлагают построить 8 АЗС на трассе. Посмотрите карту.

Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). В составе должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.

Помимо "Самаранефтепродукта" АЗС на трассе собирается построить ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". Срок реализации проекта — 2025–2044 годы.