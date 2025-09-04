16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АЗС на трассе "Обход Тольятти" придется ждать еще 9 лет В Тольятти начат капитальный ремонт Обводного шоссе В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям В Самаре ищут подрядчика для строительства дублера Московского шоссе В Самарской области отремонтируют более 80 км автодорог ведущих к спортивным учреждениям

Дорожное строительство Транспорт и связь

АЗС на трассе "Обход Тольятти" придется ждать еще 9 лет

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Утверждены сроки реализации инвестиционного проекта ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" в Самарской области. Компания построит зеркальный автозаправочный комплекс на платной трассе "Обход Тольятти".

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

В распоряжении правительства о внесении изменений в перечень стратегических инвестиционных проектов указано, что объем инвестиций "ЛУКОЙЛА" составит 658 млн рублей. Сейчас осуществляется предпроектная подготовка. Срок реализации — 2025–2044 годы.

Для строительства АЗС "Лукойлу" выделят в аренду без проведения торгов два земельных участка в районе села Бичевная, которые расположены по обе стороны от трассы. Площадь каждого составляет 11,9 тыс. кв. метров.

Трассу "Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" запустили летом 2024 года. Одной из проблем как раз называлось отсутствие АЗС на трассе. Поэтому власти практически сразу опубликовали соответствующие инвестпредложения. Всего чиновники предлагают построить 8 АЗС на трассе. Посмотрите карту.

Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). В составе должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5