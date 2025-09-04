АЗС на трассе "Обход Тольятти" придется ждать еще 9 лет

Утверждены сроки реализации инвестиционного проекта ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" в Самарской области. Компания построит зеркальный автозаправочный комплекс на платной трассе "Обход Тольятти".
В распоряжении правительства о внесении изменений в перечень стратегических инвестиционных проектов указано, что объем инвестиций "ЛУКОЙЛА" составит 658 млн рублей. Сейчас осуществляется предпроектная подготовка. Срок реализации — 2025–2044 годы.
Для строительства АЗС "Лукойлу" выделят в аренду без проведения торгов два земельных участка в районе села Бичевная, которые расположены по обе стороны от трассы. Площадь каждого составляет 11,9 тыс. кв. метров.
Трассу "Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".
Движение по "Обходу Тольятти" запустили летом 2024 года. Одной из проблем как раз называлось отсутствие АЗС на трассе. Поэтому власти практически сразу опубликовали соответствующие инвестпредложения. Всего чиновники предлагают построить 8 АЗС на трассе. Посмотрите карту.
Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). В составе должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?