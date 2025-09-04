АЗС на трассе "Обход Тольятти" придется ждать еще 9 лет

Утверждены сроки реализации инвестиционного проекта ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" в Самарской области. Компания построит зеркальный автозаправочный комплекс на платной трассе "Обход Тольятти".

В распоряжении правительства о внесении изменений в перечень стратегических инвестиционных проектов указано, что объем инвестиций "ЛУКОЙЛА" составит 658 млн рублей. Сейчас осуществляется предпроектная подготовка. Срок реализации — 2025–2044 годы.

Для строительства АЗС "Лукойлу" выделят в аренду без проведения торгов два земельных участка в районе села Бичевная, которые расположены по обе стороны от трассы. Площадь каждого составляет 11,9 тыс. кв. метров.

Трассу "Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" запустили летом 2024 года. Одной из проблем как раз называлось отсутствие АЗС на трассе. Поэтому власти практически сразу опубликовали соответствующие инвестпредложения. Всего чиновники предлагают построить 8 АЗС на трассе. Посмотрите карту.

Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). В составе должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.