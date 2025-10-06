16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров В Самаре хотят соединить улицы Авроры и Мичурина Готовность ремонта дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приближается к 100% В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтировали 65 км дороги от Подъем-Михайловки до Богдановки

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области поэтапно обновляется автомобильная дорога Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. завершился ремонт более 35 км трассы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Дорога Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка общей протяженностью 70 км проходит по территории Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов и является ключевым маршрутом, связывающим множество населенных пунктов с областным центром — Самарой. Среднесуточная интенсивность движения превышает тысячу автомобилей.

В этом году в перечень дорожного ремонта были включены три участка трассы. Летом текущего года в нормативное состояние приведен 17-километровый участок, расположенный между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка. Также по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева капитально отремонтирован участок дороги по ул. Сухова в с. Подъем-Михайловка. Здесь помимо обновления дорожного полотна построили тротуары и установили опоры уличного освещения.

"Дорога стала прекрасной. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Местные жители очень довольны изменениями. Я живу на улице Сухова, где построили современные тротуары, установили "лежачие полицейские" и пешеходные ограждения. Благодаря ремонту дорога стала значительно безопаснее и комфортнее", — говорит житель с. Подъем-Михайловка Алексей Дементьев.

Последним завершили ремонт участка дороги между селами Богдановка и Ореховка протяженностью 14,4 км. Дорогу обновили методом холодной регенерации, установили новые знаки, нанесли разметку. Также в составе дороги отремонтирован мост через реку Черновку.

"Дорогу отремонтировали качественно, установили новые дорожные знаки. Регулярно езжу по этому маршруту в Самару, и могу отметить, что поездки стали значительно комфортнее, сократилось время в пути", — отмечает глава сельского поселения Богдановка Александр Рубацов.

Всего благодаря дорожному нацпроекту с 2021 по 2025 гг. дорогу Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка привели в порядок практически на всем протяжении — отремонтировано 65 из 70 км.  

До конца 2025 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области будет отремонтировано порядка 190 км дорог регионального значения. Это позволит повысить долю трасс, находящихся в нормативном состоянии, до 50,25%.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2