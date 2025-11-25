В Самарской области завершили ремонт дорог к малой родине Героев СССР

В Самарской области завершен ремонт региональных автодорог, которые ведут к селам, где родились Герои Советского Союза. Общая протяженность обновленных участков составила более 23 км. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы Осинки — Хворостянка — Чагра — Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведет к с. Марьевка — родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова, получившего звание Героя Советского Союза в апреле 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий.

На трассе обновили дорожное полотно, заменили водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

"Дороги, ведущие к малой родине героев, связывают не только населенные пункты, но и поколения. Каждый километр обновленного полотна — это дань уважения подвигу наших земляков и уверенность в безопасности жителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами", — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Также в этом году в Большеглушицком районе капитально отремонтирован 1,4-километровый подъезд к с. Большая Глушица — родине героя-артиллериста Владимира Фокина, который в октябре 1943 г. посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. На дороге полностью заменено дорожное полотно, построены тротуары, установлены опоры освещения и капитально отремонтирован мост через реку Глушичка.

Качество работ высоко оценили местные жители. "Как строитель с большим стажем могу сказать: работа проделана основательная. Использованы качественные материалы и учтены пожелания жителей — сделаны удобные подъезды к домам. Также полностью преобразился мост", — отметил член Общественного совета Большеглушицкого района Владимир Чернышев.

Еще одним объектом капитального ремонта, сданным в 2025 г., стала дорога в с. Подъем-Михайловка Волжского района, где родился герой-танкист Иван Сухов. На участке протяженностью 4 км появились новые тротуары, уличное освещение, современные светофоры и благоустроенные остановки.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 г. в регионе привели в нормативное состояние более 160 км автомобильных дорог, ведущих к 25 малым населенным пунктам в 14 муниципальных районах.