Стал известен второй претендент-концессионер на строительство магистрали Центральная

Руководству Самарской области предложено реализовать уже две альтернативных концессии по превращению проспекта Карла Маркса в платную скоростную магистраль Центральная.

О первой инициативе стало известно еще в мае. Предложение поступило от консорциума ГК "Бамтоннельстрой-Мост" (БТС) и финансирующий его работы Газпромбанка (ГПБ). В концессионеры была выдвинута дочерняя структура ГПБ — ООО "Инфраструктура России — Обход Курска" ("ИФР — Обход Курска").

В конце октября появилась информация, что строительством магистрали Центральная заинтересовались еще несколько инвесторов.

Как пишет пишет "Самарское обозрение", с инициативой о концессии в облправительство вышло ООО "Концессионная строительная компания № 15", которое входит в группу АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" (реализовавшая ранее проект строительства платной магистрали "Обход Тольятти" на условиях концессии).

При этом, как сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники, "Автобан" предложил профинансировать строительство полностью за счет внебюджетных средств. Оно оценивается в 74,1 млрд рублей. Более того, в инициативе "Автобана" прописано, какую выгоду получит регион в виде поступлений от НДС и налога на прибыль (54,6 млрд рублей), а также сверхдоходов от взимания платы за проезд (3,9 млрд).