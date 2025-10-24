16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области завершается ремонт трассы к селу Богатое В Самаре расширят улицу Белорусскую Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области завершается ремонт трассы к селу Богатое

БОГАТОЕ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Богатовском районе выходит на финишную прямую ремонт 10-километрового участка автодороги Богатое — "Самара — Оренбург", который обновляется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Подрядная организация завершила устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия и завершает работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Дорога обеспечивает связь районного центра — села Богатое — с федеральной трассой М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Она включена в список автомобильных дорог опорной сети Самарской области, по которой проезжает более 21 тысяч автомобилей в сутки.

Трасса активно используется местным населением и транзитным транспортом, включая общественный транспорт и школьные автобусы. Это также туристический маршрут, ведущий к популярным рыболовным водоемам района.

"Объект готов на 95%. Основные работы выполнены: полностью уложено асфальтобетонное покрытие, отремонтирован мост через Самарку, установлены барьерные ограждения. Продолжаем укрепление обочин, установку новых водопропускных конструкций, монтаж дорожных знаков. До конца осени планируем завершить все работы, включая нанесение разметки", — говорит представитель подрядной организации Алексей Макаров.

Капитальный ремонт выполнялся с применением современных технологий, включая использование асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Этот материал обладает высокой прочностью и применяется на дорогах с интенсивным движением.

Местные жители обновленную трассу.

"Ждем, когда закончится ремонт, но уже сейчас видно, насколько преобразилась дорога. Ездить в Самару стало комфортнее: ровное покрытие, никакой тряски", — отмечает житель села Богатое Андрей Колесников.

Напомним, национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По поручению президента до 2030 года в регионах должно быть приведено к нормативу 85% опорной сети дорог. В этом году в Самарской области для достижения этих целевых параметров предусмотрен ремонт 6-ти участков "опорных" дорог общей протяженностью 67 км. Это позволит довести долю региональных дорог опорной сети до 83,05%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2