Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в городском округе Тольятти приведут в нормативное состояние 11,3 км улично-дорожной сети. В программу ремонта включены участки, обеспечивающие подъезд к объектам здравоохранения, социальным учреждениям и производственным зонам.

Наибольший объем работ запланирован в Центральном районе на ул. Индустриальной. Здесь обновят 1,82 км дорожного полотна, что позволит повысить транспортную доступность предприятий.

В Автозаводском районе отремонтируют 1,68 км проспекта Степана Разина. Комплексное обновление этого участка обеспечит удобный подъезд ко Дворцу детского и юношеского творчества, школам и другим образовательным учреждениям.

Особое внимание будет уделено дорогам, связывающим Автоград с пригородной зоной. К примеру, в план ремонта включена ул. Александра Кудашева. Этот участок является ключевым маршрутом для жителей с. Тимофеевка, который обеспечивает связь населенного пункта с Тольятти.

"Для нашей амбулатории эта дорога — жизненно важная артерия. Мы регулярно выезжаем к пациентам, осуществляем доставку лекарств и транспортируем биоматериал в лабораторию. Состояние подъездных путей напрямую влияет на оперативность нашей работы. После ремонта дорога станет безопаснее и комфортнее. Ждем скорейшего начала работ", — отметил врач Ставропольской районной больницы Александр Кашковский.

Всего планируется выполнить ремонт 12 участков автомобильных дорог:
1. Хрящевское шоссе (от Тольяттинского таможенного поста до здания по адресу Хрящевское шоссе, 14)
2. ул. Голосова (от ул. Баныкина до ул. Мира)
3. ул. Родины (от ул. Комсомольская до ул. Баныкина)
4. Приморский бульвар (от ул. Юбилейная до проспекта Степана Разина)
5. пр. Степана Разина (от ул. Фрунзе до ул. Спортивная)
6. ул. Карбышева
7. ул. Советская (от ул. Лесная до ул. Ленинградская)
8. ул. Самарская (от ул. Чапаева до ул. Максима Горького)
9. ул. Клавдии Вавиловой
10. ул. Новопромышленная (от ул. Комсомольская до ул. Голосова)
11. ул. Кудашева (от Автозаводского шоссе до границы г. о. Тольятти)
12. ул. Индустриальная (от ул. Ларина до здания по адресу ул. Индустриальная 7Д)

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденный план дорожных работ направлен на системное развитие транспортного комплекса региона и повышение безопасности дорожного движения. В 2025 г. в рамках нацпроекта в Тольятти также привели в нормативное состояние 6 участков дорог общей протяженностью 9,6 км.

