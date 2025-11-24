16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе готовят к открытию

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На автодороге Самара — Оренбург до а/д Самара — Волгоград завершается капитальный ремонт моста через реку Черную в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Движение по обновленному сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.

Мостовой переход через реку Черную входит в опорную сеть дорог Самарской области, обеспечивая выезд из столицы региона в направлении Оренбурга и выход на сеть федеральных трасс. Это основной маршрут для более 8 тысяч жителей Рощинского и ближайших населенных пунктов, который сокращает путь к предприятиям, учебным заведениям и социальным объектам в Самаре.

Капитальный ремонт моста был начат в мае 2025 года, для этого искусственное сооружение было полностью закрыто для движения транспорта. В ходе капремонта специалисты полностью заменили опоры и балки пролетных строений, устроили новое мостовое полотно и дорожную одежду на подходах к мосту. Проезжая часть расширена с 7,5 до 10 метров, что позволит повысить безопасность для всех участников движения. Также на мосту впервые установлены локальные очистные сооружения, предотвращающие попадание загрязненных стоков в реку.

На сегодняшний день работы завершены более чем на 90%.

"Мы выполнили замену всех конструкций — от свайных оснований до мостового полотна. Сейчас завершаем установку дорожных знаков, барьерных ограждений и благоустройство территории, — пояснил директор подрядной организации Руслан Каримов. — Это непростой объект, поскольку рядом проходит коридор коммуникаций, включая нефтепровод, что исключало возможность устройства объездных путей".

Открытие движения по мосту ожидается в конце ноября 2025 года. Жители Рощинского, многие из которых являются семьями военнослужащих, с нетерпением ждут открытия.

"Из-за ремонта дорога в Самару и обратно занимает сейчас больше времени. Для работающих женщин и студентов это существенно. Мы очень ждем, когда маршрут сократится до прежних 30 минут", — рассказала жительница поселка Рощинский Ираида Назаренко.

Напомним, вопросы транспортной доступности, включая ремонт ключевых мостовых переходов, находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, позволяет комплексно подходить к обновлению дорожной инфраструктуры региона. Всего до конца 2025 года в Самарской области будет приведено в нормативное состояние 19 мостовых сооружений общей протяженностью почти 1265 погонных метров в 15 муниципальных районах.

