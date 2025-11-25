На приведение основных самарских дорог к нормативу потребуется 10 млрд рублей

Самарской области необходимо дополнительно около 10 млрд руб. на ремонт дорог в агломерациях. Об этом на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 24 ноября, сообщил вице-премьер Виталий Шабалатов.
Общая протяженность таких дорог 2,5 тыс. километров. По итогам 2024 г. в нормативном состоянии находилось 76,4% из них.
"По паспорту проекта мы с этого года должны выйти на 85,3 и далее держать этот процент. К сожалению, мы в этом году не сможем выполнить и достигнем 78,25 %. Нами подано обращение в Росавтодор о пересмотре показателей по достижению и его корректировке на 78,25. Надеемся, что решение будет принято положительное. Для того чтобы нам выйти на 85,3, как указано в паспорте, нам необходимо ориентировочно дополнительное финансирование порядка 10 млрд рублей. Основная сумма приходится на городской округ Самара", - пояснил зампред правительства.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?