На приведение основных самарских дорог к нормативу потребуется 10 млрд рублей

Самарской области необходимо дополнительно около 10 млрд руб. на ремонт дорог в агломерациях. Об этом на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 24 ноября, сообщил вице-премьер Виталий Шабалатов.

Общая протяженность таких дорог 2,5 тыс. километров. По итогам 2024 г. в нормативном состоянии находилось 76,4% из них.

"По паспорту проекта мы с этого года должны выйти на 85,3 и далее держать этот процент. К сожалению, мы в этом году не сможем выполнить и достигнем 78,25 %. Нами подано обращение в Росавтодор о пересмотре показателей по достижению и его корректировке на 78,25. Надеемся, что решение будет принято положительное. Для того чтобы нам выйти на 85,3, как указано в паспорте, нам необходимо ориентировочно дополнительное финансирование порядка 10 млрд рублей. Основная сумма приходится на городской округ Самара", - пояснил зампред правительства.