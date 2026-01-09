Зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев

В заключительные дни новогодних каникул самарский Дед Мороз встретит гостей — Дзеда Мароза из Беларуси, Чысхаана из Якутии и Кыш Бабая из Татарстана.
Зимние волшебники будут вместе поздравлять юных самарцев в Усадьбе Деда Мороза на площади Куйбышева: завтра, 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января — якутский хранитель холода, а 11 января — татарский зимний волшебник.
Программы будут проходить с 12:00 до 16:00, вход свободный группами по 15-20 человек.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.