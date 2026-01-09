Зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В заключительные дни новогодних каникул самарский Дед Мороз встретит гостей — Дзеда Мароза из Беларуси, Чысхаана из Якутии и Кыш Бабая из Татарстана.

Фото: пресс-служба мэрии Самары