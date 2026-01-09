16+
Общество

Зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В заключительные дни новогодних каникул самарский Дед Мороз встретит гостей — Дзеда Мароза из Беларуси, Чысхаана из Якутии и Кыш Бабая из Татарстана.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Зимние волшебники будут вместе поздравлять юных самарцев в Усадьбе Деда Мороза на площади Куйбышева: завтра, 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января — якутский хранитель холода, а 11 января — татарский зимний волшебник.

Программы будут проходить с 12:00 до 16:00, вход свободный группами по 15-20 человек.

