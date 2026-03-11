Проект "Самарский полк 1445": помощь мобилизованным и их семьям

В среду, 11 марта, на пленарном заседании общественной палаты Самарской области участники рассмотрят вопрос об оказании помощи 1445 полку, состоящему из мобилизованных мужчин, проживающих в Самарской области. Для выполнения боевых задач бойцам необходимо специальное материально-техническое обеспечение, которое по объективным причинам сейчас не может предоставить Министерство обороны России.

Полк 1445 создавался для территориальной обороны и до недавнего времени незакрытые потребности военных не оказывали кардинального влияния на эффективность их службы. Однако в августе 2023 года часть переименовали, и полк утратил свое основное направление деятельности — "территориальная оборона". С этого момента бойцы выполняют задачи, связанные с уничтожением противника, а с января 2026 года подразделения самарского полка воюют на передовой. Именно эти события подтолкнули военнослужащих начать стучаться во все двери в поиске опоры и серьезной технической поддержки от тыла.

Осенью 2025 года бойцы из этого полка встретились с председателем Самарского областного отделения Союза журналистов России, членом общественной палаты Самарской области Ириной Цветковой и рассказали о своем новом статусе и об острой необходимости в оперативной и дорогостоящей материально-технической помощи. Оказалось, что она не слышала про полк, который на 90% состоит из мобилизованных из Самарской области мужчин.

"Такой полк должен быть в центре нашего всеобщего внимания, — уверена Ирина Цветкова. — И, конечно, появилось большое желание помогать именно нашим ребятам, из нашего региона. И не просто один раз собрать гуманитарную или финансовую помощь, а поддерживать на регулярной основе, централизованно и адресно".

Так родился проект "Самарский полк 1445", а следом за ним одноименный фонд. 12 ноября в Доме журналиста этот проект презентовали представителям СМИ и общественных организаций. Проект, инициированный журналистами, нашел отклик у многих профессиональных сообществ и волонтеров. А областное отделение Союза журналистов России и 1445 полк подписали официальное соглашение по оказанию помощи военнослужащим и их семьям и бойцам 1445 полка, которые не по собственной воле вернулись в мирную жизнь.

"Каждый из нас может внести свою лепту в общую Победу нашей страны, — подчеркивает Ирина Цветкова. — Все, что от нас зависит, все, что мы можем, будем делать для жителей нашего региона: и для тех, кто за ленточкой, и для тех, кто с тревогой и надеждой ждет своих мужчин дома. Когда ребята знают, что у их семей все хорошо, им намного спокойней выполнять свой долг перед Родиной".

Председатель реготделения Союза журналистов России подчеркивает, что действенная и масштабная помощь 1445 полку будет эффективней при объединении разных ветвей власти, организаций, волонтеров и неравнодушных жителей Самарской области. Оказалось, что многие жители региона не встречали информацию про 1445 полк. И как только узнают, что можно целенаправленно помогать соотечественникам, присоединяются к проекту "Самарский полк 1445". Так, благодаря поддержке партнеров проекта, 42 семьи погибших бойцов к Новому году получили достойные подарки, а сложные бытовые вопросы семей теперь берутся в работу организационной командой проекта. Адресную помощь военнослужащим уже направили депутаты Волжского района, а также журналисты "Тольятти 24", которые передали для бойцов рации.

Немаловажную роль играет и признание заслуг военных. Так, семь человек из 1445 полка заслуженно стали лауреатами областной акции "Благородство" в номинации "Мужество", а вдовам и матерям погибших в рамках областного форума торжественно вручили медали "Матери участники СВО" и "Жене участника СВО".

Накануне 23 февраля открылась тематическая выставка "1445-й самарский полк: самарчане в специальной военной операции", инициаторами которой стали директор Дома-музея имени М. В. Фрунзе, участник первой Чеченской войны, офицер Андрей Гончаров и руководитель самарского городского отделения "Боевое братство", бывший заместитель командира 1445 полка подполковник Владимир Харьков. Заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко подчеркнул, что мужчины ушли на фронт по мобилизации и воюют до сих пор: "Все они герои, каждым из них мы можем и должны гордиться".

Создатели проекта "Самарский полк 1445" приглашают всех небезразличных присоединяться и вместе помогать военным и их семьям из Самарской области. Можно оказать как материальную помощь, так и войти волонтерами в социальные направления.