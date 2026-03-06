16+
Общество

"ГТРК "Самара": 15 лет спустя — истории участников космической акции

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Весной 2011 года Самара стала центром события, которое объединило историю, технологии и тысячи людей. Идея родилась в стенах ГТРК "Самара" в год 50-летия первого полета человека в космос. Акция "Самара. Космос. 50" была задумана не просто как зрелищное событие, а как проект, который должен был напомнить жителям страны о подлинной роли нашего региона в освоении космоса и, главное, вовлечь в эту историю самих людей — прежде всего молодежь.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

Тогда почти три тысячи студентов вышли на площадь Куйбышева и выстроились в живую надпись: "САМАРА.КОСМОС.50", которую запечатлел спутник. Но за этим эффектным кадром стояла более глубокая задача. Проект был призван сформировать у молодых людей понимание того, что космос — это не абстрактная тема из учебников, а часть истории их родного города, труда их земляков, их собственной культурной и научной традиции.

"Для нас было важно не просто рассказать о космосе, а показать его живую связь с людьми и нашим городом. В 2011 году мы искали форму, которая позволит каждому почувствовать себя частью большой истории. Когда тысячи студентов выстроились на площади, стало очевидно: космос — это не только технологии, это люди, их мечты, их энергия и их будущее", — отмечает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Мировоззрение человека формируется из знаний, впечатлений и пережитого опыта. А именно мировоззрение со временем превращается в поступки, решения и жизненный путь. Сегодня ГТРК "Самара" возвращается к этой истории, чтобы увидеть, к чему привели те идеи и эмоции, которые пережили студенты в 2011 году. Кем они стали? Как сложилась их судьба? Что осталось в памяти спустя годы?

Ответы на эти вопросы прозвучат не в пересказе журналистов — их расскажут сами участники акции. В специальных новостных сюжетах ГТРК "Самара" зрители услышат пять настоящих историй людей, которые однажды стали частью большого космического проекта. Пять судеб, пять жизненных дорог — и пять историй о том, как одно событие может оставить след на годы вперед.

Пятнадцать лет спустя космическая история города и ГТРК "Самара" продолжается. И вновь её главные герои — люди.

