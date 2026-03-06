16+
Общество

В честь 8 марта на телебашне в Самаре появится праздничная подсветка

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 8 марта, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит праздничную подсветку в честь Международного женского дня.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 ночи.

В программе сценария архитектурно-художественной подсветки самарской телебашни анимации, поздравления "С праздником!", "С Днем 8 Марта!", красочные переливы, цветочные композиции.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях в Астрахани, Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Иркутске, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске и других городах.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка.

