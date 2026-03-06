В честь 8 марта на телебашне в Самаре появится праздничная подсветка

В воскресенье, 8 марта, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит праздничную подсветку в честь Международного женского дня.
Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 ночи.
В программе сценария архитектурно-художественной подсветки самарской телебашни анимации, поздравления "С праздником!", "С Днем 8 Марта!", красочные переливы, цветочные композиции.
Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях в Астрахани, Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Иркутске, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске и других городах.
На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия