16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Неделя науки — 2026" в Самарском ГАУ: от микроклональной ежевики до федеральных стандартов для дронов В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса В Самаре на ул. Ново-Садовой отключены светофоры

Общество

Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 марта, в Самарском областном суде было вынесено очередное решение по лесным территориям в черте Самары. Были рассмотрены иски прокурора города и министерства природных ресурсов и экологии Самарской области о признании недействующим генерального плана Самары от 2008 г. в части присоединения к территории городского округа лесов Пригородного и областного лесничества.

Фото: Александра Белова

Ответчиками выступали гордума Самары и правительство Самарской области. Административные ответчики против удовлетворения иска не возражали, и суд иски удовлетворил.

Напомним, суть претензий прокуратуры и минприроды сводится к тому, что в генплане 2008 г. были отображены границы Самары, в состав которых без согласования с Рослесхозом включены земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тыс. га. Прокуратура пыталась оспорить генплан, но в 2010 г. Ленинский районный суд ей отказал. В итоге к делу вернулись через 15 лет, восстановили сроки давности, и теперь облсуд вынес новое решение.

Также отметим, что в августе 2025 г. облсуд по требованию Рослесхоза уже признал генплан недействующим в части, касающейся земель лесного фонда. Но для снятия всех правовых вопросов потребовалась и отмена решения Ленинского районного суда от 2010 года.

Параллельно развивается другое ответвление "лесного дела", где Генпрокуратура добилась отмены решений о смене собственности городских лесов. В 2008 г. департамент лесного хозяйства региона занимался оформлением Самарского лесничества площадью 8118 гектаров. Эти территории должны были стать федеральными. Однако министерство имущественных отношений области оспорило решение о включении участков в лесной фонд. Арбитражный суд Самарской области в декабре 2008 г. в удовлетворении иска минимуществу отказал, но 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил.

Новый поворот в деле случился уже в 2024 г., когда оспорить вывод лесов решила Генеральная прокуратура. Ведомству удалось через Верховный Суд восстановить сроки на обжалование решения апелляционной инстанции, а затем и добиться нужного решения в кассации. Арбитражный суд Самарской области 26 февраля удовлетворил заявление регионального минприроды о восстановлении в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре записей об участках Самарского лесничества. 

За прошедшие годы часть лесных участков была распродана и застроена. По оценке Генпрокуратуры, в частную собственность перешло более 1 тыс. га лесных участков. Ассоциация развития земельно-имущественных отношений делилась данными о том, что из лесных массивов Самары незаконно выведено более 4 тыс. участков, а ущерб от этого составляет около 50 млрд рублей. Как будет решаться вопрос о возвращении лесных кварталов в федеральную собственность пока не ясно.

Ранее замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков пояснял Волга Ньюс, что на большей части спорной территории лесные массивы сохранены. "При этом на части незаконно (без согласования с Рослесхозом) включенной в границы Самары территории из состава земель лесного фонда расположены объекты недвижимости, не связанные напрямую с ведением лесного хозяйства. Законность возведения таких объектов, вероятно, придется оценивать в судебном порядке с изучением всех обстоятельств", - отмечал Спиренков. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5