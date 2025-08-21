Рослесхоз оспорил в суде генплан Самары

Самарский областной суд удовлетворил иск Федерального агентства лесного хозяйства к гордуме и правительству области. Речь в нем шла об оспаривании генплана Самары.

Заинтересованными лицами в процессе выступали также представители прокуратуры, минприроды, министерства градостроительной политики области и других инстанций. Как пояснил источник Волга Ньюс в структурах власти, речь в иске шла об исключении из местной собственности лесов. Предполагается, что городские леса должны уйти в категорию федеральных земель. В пресс-службе облсуда уточнили, что иск 20 августа был удовлетворен.

Напомним, недавно также стало известно, что в Самаре разработают новый документ — единый план территориального планирования и озонирования. Документ объединит в себе генплан и ПЗЗ.