Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это день мужественных, честных и верных патриотов, тех, кто защищает родину, нашу свободу и мир.
Мы помним подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов. Сегодня защитники отечества рискуют своей жизнью, чтобы мы могли спокойно работать, растить детей и внуков.
Уверен, в Год единства народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным, жители Приволжского федерального округа сплотятся еще сильнее. Мы будем еще активнее поддерживать наших защитников — волонтерством, помощью семьям, своей работой на благо нашей большой страны.
Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Нашим защитникам — стойкости духа, надежного тыла и скорейшего возвращения домой. С праздником!" — сказал попред.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...