Игорь Комаров поздравил жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это день мужественных, честных и верных патриотов, тех, кто защищает родину, нашу свободу и мир.

Мы помним подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов. Сегодня защитники отечества рискуют своей жизнью, чтобы мы могли спокойно работать, растить детей и внуков.

Уверен, в Год единства народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным, жители Приволжского федерального округа сплотятся еще сильнее. Мы будем еще активнее поддерживать наших защитников — волонтерством, помощью семьям, своей работой на благо нашей большой страны.

Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Нашим защитникам — стойкости духа, надежного тыла и скорейшего возвращения домой. С праздником!" — сказал попред.

