Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Новым начальником Самарской таможни стал Александр Архипов. Информацию официально подтвердили в ведомстве.

Александр Архипов - уроженец Куйбышева и окончил СамГТУ.

"В таможенных органах А.А.Архипов служит с июня 1993 года. Начинал инспектором Самарского таможенного поста Средневолжской территориальной таможни. Прошел все ступени таможенной службы: инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела таможенных расследований Самарской таможни. В 2002 году Александр Александрович продолжил свою карьеру первым заместителем начальника Самарской таможни. С января 2011 года по декабрь 2013 года А.А.Архипов был начальником Самарской таможни. С 20 декабря 2013 года по 19 февраля 2023 года - первый заместитель начальника Приволжского таможенного управления", - рассказали в ведомстве.

Начальником Самарской таможни Архипова снова назначили 20 февраля 2023 года. До 20 февраля этот пост занимал Владимир Данченков, который теперь будет работать в Карелии.

Интересно, что некоторые из шести заместителей начальника Самарской таможни являются сослуживцами Архипова периода 2011-2013 годов. Это, например, замначальника таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев и замначальника таможни Никита Пронин.