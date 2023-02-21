Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Новым начальником Самарской таможни стал Александр Архипов. Информацию официально подтвердили в ведомстве.
Александр Архипов - уроженец Куйбышева и окончил СамГТУ.
"В таможенных органах А.А.Архипов служит с июня 1993 года. Начинал инспектором Самарского таможенного поста Средневолжской территориальной таможни. Прошел все ступени таможенной службы: инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела таможенных расследований Самарской таможни. В 2002 году Александр Александрович продолжил свою карьеру первым заместителем начальника Самарской таможни. С января 2011 года по декабрь 2013 года А.А.Архипов был начальником Самарской таможни. С 20 декабря 2013 года по 19 февраля 2023 года - первый заместитель начальника Приволжского таможенного управления", - рассказали в ведомстве.
Начальником Самарской таможни Архипова снова назначили 20 февраля 2023 года. До 20 февраля этот пост занимал Владимир Данченков, который теперь будет работать в Карелии.
Интересно, что некоторые из шести заместителей начальника Самарской таможни являются сослуживцами Архипова периода 2011-2013 годов. Это, например, замначальника таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев и замначальника таможни Никита Пронин.
Последние комментарии
Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?