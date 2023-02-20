Экс-начальник самарской таможни перешел на работу в Карелию

Генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков, возглавлявший самарскую таможню, занял аналогичный пост в Карелии, сообщает stolicaonego.ru.
В органах таможни Данченков работает с 2001 года. Прошел путь от инспектора до первого заместителя начальника Курской таможни, начальника Краснодарской и Балтийской таможен, заместителя начальника Приволжского таможенного управления — начальника тыловой службы. С июня 2017 г. Владимир Данченков возглавлял Самарскую таможню.
За время службы награжден медалями "За службу в таможенных органах", нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", именным оружием.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?