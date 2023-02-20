Экс-начальник самарской таможни перешел на работу в Карелию

Генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков, возглавлявший самарскую таможню, занял аналогичный пост в Карелии, сообщает stolicaonego.ru.

В органах таможни Данченков работает с 2001 года. Прошел путь от инспектора до первого заместителя начальника Курской таможни, начальника Краснодарской и Балтийской таможен, заместителя начальника Приволжского таможенного управления — начальника тыловой службы. С июня 2017 г. Владимир Данченков возглавлял Самарскую таможню.

За время службы награжден медалями "За службу в таможенных органах", нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", именным оружием.