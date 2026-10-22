Владимир Кошелев прокомментировал решение губернатора сохранить расчет платы за вывоз ТКО по квадратным метрам для МКД

Сенатор РФ от Самарской области подчеркнул, что для индивидуальных домов подушевой расчет оправдан, но для многоквартирных домов он неприемлем.

"Решение губернатора Вячеслава Федорищева сохранить расчет платы за вывоз ТКО по квадратным метрам для многоквартирных домов — это важнейшая мера социальной защиты и единственно верный шаг. Ко мне неоднократно обращались жители, и их опасения полностью подтвердились после глубокого аудита, который провело правительство Самарской области. Решение о переходе на расчет по людям, а не по метрам обернулось бы ударом по кошельку для 70–80% домохозяйств", — подчеркнул Владимир Кошелев.

Сенатор отметил, что правительство области приняло взвешенное решение, основанное на реальных данных и проведенном анализе. "Считаю, что тарифная позиция в регионе должна оставаться предсказуемой и надежно защищать интересы жителей, в том числе и семей с детьми", — пояснил он.