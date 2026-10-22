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Владимир Кошелев прокомментировал решение губернатора сохранить расчет платы за вывоз ТКО по квадратным метрам для МКД Самарская область до конца года разместит облигации на 23 млрд рублей Диалог о будущем самарской проминдустрии: министр Денис Гурков встретился со студентами ПГУТИ Виталий Шабалатов провел совещание с ведущими предприятиями - экспортерами агропромышленного комплекса Самарского региона Главам муниципалитетов будут доплачивать два министерских оклада

Власть и политика

Владимир Кошелев прокомментировал решение губернатора сохранить расчет платы за вывоз ТКО по квадратным метрам для МКД

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор РФ от Самарской области подчеркнул, что для индивидуальных домов подушевой расчет оправдан, но для многоквартирных домов он неприемлем.

"Решение губернатора Вячеслава Федорищева сохранить расчет платы за вывоз ТКО по квадратным метрам для многоквартирных домов — это важнейшая мера социальной защиты и единственно верный шаг. Ко мне неоднократно обращались жители, и их опасения полностью подтвердились после глубокого аудита, который провело правительство Самарской области. Решение о переходе на расчет по людям, а не по метрам обернулось бы ударом по кошельку для 70–80% домохозяйств", — подчеркнул Владимир Кошелев.

Сенатор отметил, что правительство области приняло взвешенное решение, основанное на реальных данных и проведенном анализе. "Считаю, что тарифная позиция в регионе должна оставаться предсказуемой и надежно защищать интересы жителей, в том числе и семей с детьми", — пояснил он.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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