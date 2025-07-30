Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев в интервью Волга Ньюс рассказал о впечатлении от региона, об отношении к высоткам и точечной застройке, о том, где уместно в Самаре строить аналог Москва-Сити, и о новых правилах игры для застройщиков.

- Андрей Андреевич, вы работали заместителем мэра Геленджика, как возникло предложение возглавить министерство в Самарской области?

- Предложение поступило от губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Очевидно, учитывался тот опыт, который был мной получен при работе в Геленджике. Ведь это очень непростой город с точки зрения подходов в строительстве. В целом ситуация с застройкой в Краснодарском крае - это притча во языцех… Нам же удалось навести порядок, принять новый генплан, привести ситуацию в градостроительной сфере в норму.

Да, Геленджик - небольшой курортный город, ассоциирующийся у многих с песней о замечательном мужике и его спутнице. Но любой человек, который туда приедет сейчас, поймет, что проделана очень серьезная работа и город стал точкой притяжения с новейшим аэропортом, четырьмя развязками, гольф-полем международного класса, одним из самых оснащенных на побережье концертных залов, несколькими новыми парками, 11-километровой набережной, самой большой в стране.

- Какие задачи перед вами были поставлены при назначении?

- Я - человек, состоявшийся во всех отношениях, поэтому сейчас мне важно сделать что-то значимое, чтобы оставить добрую память о себе. Самарская область для меня - новый вызов. Причем я понимаю, что за счет эффекта низкой базы можно дать ощутимый результат.

Основные задачи - создать эффективное министерство, способное системно управлять развитием территорий, упорядочить процессы взаимодействия с застройщиками, повысить качество городской среды и обеспечить соблюдение градостроительных стандартов, общих правил игры для всех застройщиков и инвесторов.

Нам удалось в кратчайшие сроки сформировать новое министерство и начать работу. На сегодня уже принят один из ключевых документов - новое положение о комплексном развитии территории (КРТ), проводятся торги в целях корректировки региональных нормативов градостроительного проектирования, ведется работа по изменению Правил землепользования и застройки Самары, а также актуализации генеральных планов муниципалитетов.

- Как прошло ваше знакомство с Самарской областью? Какие положительные и отрицательные моменты в городской среде можете отметить?

- Самара произвела на меня яркое впечатление. С одной стороны, огромный потенциал, природные богатства, историческая застройка и мощная промышленная база. С другой - системные проблемы, присущие многим крупным городам: хаотичная и местами некачественная застройка, недостаточно развитая социальная инфраструктура (особенно это касается школ и детских садов), перегруженность транспортной сети и дефицит современных общественных пространств…

Бросается в глаза точечная застройка, особенно в историческом поселении, среди ценных градоформирующих объектов и объектов культурного наследия. При этом я не хочу оборачивать термин "точечная застройка" в негатив. Она бывает разная. Например, точечная застройка пятиэтажным или семиэтажным домом, который изменит район к лучшему. Мы же имеем "свечки" без парковок, которые еще и облик города портят.

Причины этих проблем - в несогласованности планирования, фрагментарном подходе к градостроительству и недостаточной коммуникации с жителями.

И да - меня восхитила набережная. Я не знал, что здесь такая прекрасная, широкая, красивая набережная.

Музыканты, танцы, пляжи: чем живет самарская набережная В Самаре в разгаре лето с привычной июльской жарой. Одним из центров городской жизни в это время традиционно становится набережная. Попросили фотографа Волга Ньюс прогуляться по ней и показать в репортаже, чем живет самое популярное место отдыха.

- Каковы впечатления от благоустройства?

- Чувствуется некая запущенность. Например, я пришел с сыном в Загородный парк на баскетбольную площадку, и мне стало грустно от того, что увидел. Взять те же малые архитектурные формы - скамейки, урны, вазоны и так далее. Кстати, в Москве их называют уличной мебелью, потому что есть задача, чтобы в парках, в своих дворах люди чувствовали себя как дома.

Когда у тебя есть освещение, Wi-Fi, камеры, кафе - ты можешь выйти во двор или парк и комфортно, безопасно провести время. Когда же мы закрываемся в своей квартире и не используем в повседневной жизни общественные пространства, нам становится безразлично, что происходит даже в подъезде.

- На опыт каких городов, по вашему мнению, необходимо ориентироваться?

- Мы применяем опыт таких городов, как Казань (где используется комплексный подход к развитию городской среды), Москва (по теме планирования транспортной инфраструктуры и общественных пространств), Екатеринбург (где выстроено взаимодействие с застройщиками и жителями при реализации проектов).

- Вячеслав Федорищев в прошлом году анонсировал разработку проекта по обновлению облика Самары. Что он будет собой представлять, на какие "фишки" города опираться?

- Проект подразумевает создание единого дизайн-кода города, который будет включать стандарты благоустройства, вывесок, фасадов зданий и элементов городской навигации.

Самара должна сохранять и подчеркивать свои исторические "фишки": старый город, модерн, советское наследие и Волгу как важнейшую доминанту городской среды.

Надо сказать, что Самара уникальна уже тем, что она очень разнообразна, она не развивалась как специализированный город (только промышленный, торговый или курортный). Она и промышленная, и купеческая, и деловая, и туристическая - и в этой многоформатности уже есть своя "фишка".

Мы планируем, что к 2030 году город будет выглядеть более современно, гармонично и узнаваемо. Главным условием служит отказ от стихийной застройки и строгий контроль за соблюдением единых правил благоустройства.

Буквально на прошлой неделе (интервью прошло 16 июля. - Прим. Волга Ньюс) губернатором был издан указ об образовании штаба по разработке и реализации проекта "Обновление облика городского округа Самара".

- В Самаре с каждым годом строят все больше высоток. Жители окрестили их "человейниками" и в целом не очень довольны появлением таких зданий. А вы как относитесь к такому формату застройки?

- Вопрос ограничения высоты для любого города лежит в плоскости спекуляции на тему "нравится - не нравится". Даже есть специальные эмоциональные обороты, которые любят использовать заинтересованные блогеры - указывать не количество этажей, а высоту. Например, 100 метров - как грозно звучит. А под этой высотой скрывается здание от 25 до 33 этажей.

Обсуждать необходимо плотность застройки, нагрузку на инфраструктуру и, конечно, градостроительное зонирование - здания не должны ухудшать видовые характеристики района.

Можно даже двухэтажными домами "убить" территорию. Поэтому вопрос исключительно в плотности и функции. Человек должен в 15-минутной доступности иметь все услуги, школы, садики, парикмахерские и так далее - это закон крупного города.

Формат знаковых районов с высотной застройкой и при этом с хорошей транспортной доступностью, большим количеством офисов (мест притяжения труда, коммерции) давно доказал эффективность в ряде успешных российских городов, таких как Казань, Екатеринбург, Пермь.

В Самаре также должно появиться такое современное место приложения труда. Обязательно.

- Был проект создания Самара-Сити на территории бывшего ГПЗ на ул. Мичурина/Московском шоссе.

- По этому проекту есть вопросы. Пока мы его немного приостановили.

С плотной высотной застройкой всегда встает проблема достаточности транспортной инфраструктуры. Позволит дорожная сеть единовременно в 8 утра выпустить такое-то количество машин, а вечером принять? В Москва-Сити даже въезды в подземные паркинги четырехполосные, и при этом нельзя сказать, что транспортная ситуация идеальна. С плотной высотной застройкой на территории бывшего ГПЗ мы рискуем получить перманентный транспортный коллапс.

Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе Мэрия Самары не согласовала ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для возведения небоскребов на четырех участках на Московском шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

- Где вы видите место под сити?

- Я рассматривал бы площадку около торгового комплекса "Амбар" - участок, прилегающий к реке Самаре. Кстати, советскими генпланами там предусматривалась застройка. Мы можем вернуться к тем проектам, добавив в них функции.

Сейчас места притяжения труда сконцентрированы в центре, и город из-за этого стоит в пробках утром, когда все едут на работу, и вечером - когда едут с работы. Нужно создавать другие места притяжения труда, обеспечивая доступ к ним комфортным общественным транспортом, создавать велоинфраструктуру.

- Это пока ваше видение или уже обсуждающаяся идея?

- Пока видение. Обсуждаем только вдвоем с Александром Станиславовичем (Фоминым, министром строительства Самарской области. - Прим. Волга Ньюс). Естественно, мы вынесем его на широкое обсуждение, когда оформится идея. А дальше - опять расчеты в соответствии с нормативами.

- Будут ли пересмотрены еще какие-то из планировавшихся ранее проектов?

- Будет пересмотрен ряд проектов, не обеспеченных достаточным количеством школ, парковок и зеленых зон. Уже сейчас были обнаружены такие нарушения, которые привели к отмене разрешений на строительство. Это вопиющие случаи, когда территорию под расширение школы переформатировали под жилую застройку.

Также министерство активно анализирует существующие договоры комплексного развития территории и вносит важные рекомендации с учетом новых подходов к качеству жилья и комфортной городской среде.

- Как планируется устранить дисбаланс между интересами строительных компаний и жителей?

- Проблема не в отсутствии баланса, а в требованиях к культуре. Застройщик должен понимать уровень ответственности за свой проект как житель города, а не только как предприниматель. Сделать это аксиомой можно только через качественную нормативную базу и общий подход ко всем участникам сферы строительства со стороны регулирующего органа.

Когда застройщики ощутят, что это не просто слова, а реалии, они начнут конкурировать между собой за качество продукта, что приведет к повышению уровня самого продукта.

Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за реализацию данной стратегии, и на нас лежит задача по обеспечению полной прозрачности при согласовании проектов. Именно поэтому губернатором введена новая практика обсуждения проектов на Градостроительном совете под его председательством. Также проводим экспертизы проектов на стадии планировки нашими профильными подведомственными учреждениями. А к 2027-му планируем запустить на базе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности платформу, где жители смогут увидеть все планируемые проекты строительства.

- Какие недостатки вы увидели в работе местных застройщиков и ведомств, отвечающих за согласования?

- Необоснованно делить застройщиков на местных и не местных, так как такие проблемы, как формальный подход к вопросам инфраструктуры, слабое планирование транспортных и социальных объектов в новых проектах, несвоевременное информирование жителей о планах застройки - это ошибки, которые допускают многие застройщики. Но справедливости ради необходимо сказать, что это не должно происходить при надлежащем внимании со стороны государственных органов.

- Можете обозначить основные требования к застройщикам, желающим работать в регионе?

- Основные новые требования - строительство с использованием функционала проекта планировки территории или КРТ, обязательная интеграция социальной инфраструктуры, введение нормативов по озеленению (не менее 15% территории), квартальная, а не фрагментарная застройка.

Артемия Лебедева привлекут к преображению облика Самарской области Правительство Самарской области реализует совместный проект со студией Артемия Лебедева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального минстроя Александр Фомин.

Разрешения на отклонения будут применяться лишь в исключительных случаях и детально обосновываться. За 2025 год мы уже сократили количество отклонений от предельных параметров на 25%.

Эти отклонения - зачастую просто способ повысить рентабельность. А потом нас всех десятилетиями будут догонять последствия.

- Как застройщики реагируют на новые правила игры?

- Приходят и говорят: "Где нам в проекте планировки разместить школу и садик, чтобы у нас были соблюдены нормы по обеспеченности?" Вот такая реакция.

Если раньше было возможно найти пробелы в нормативной базе и проскочить без социалки, то теперь так не получится. Мы просто не подпишем проект планировки с ошибками и отклонениями, которые приведут к проблемам. Не имеем права подписать. Нужна школа по нормативу - значит нужна.

- Мне рассказывали, что у некоторых была реакция в духе: "Ну раз вы так, то мы ничего не будем строить, а вы не отчитаетесь метрами".

- Поверьте, везде одно и то же. Некоторые даже говорят: "Мы вообще уедем, переведем бизнес в другой регион". А потом все начинают работать по правилам.

Это и мой опыт, и опыт моих коллег по градостроительному сообществу. Везде один сценарий. Никто не уходит, все принимают новые правила.

Мы тоже идем навстречу. Сейчас наполняем базу системы организации градостроительства, где без обращений в министерство можно будет посмотреть все ограничения по участкам. В ПЗЗ вносим коэффициент застройки подземного этажа до 100 процентов, чтобы парковку можно было расположить под всем участком, предусматриваем возможность строительства стилобатов на всей территории участка.

- Планируется ли привлекать в регион застройщиков из других городов?

- Да, мы ведем переговоры с крупнейшими игроками рынка жилья в стране. Регион заинтересован в компаниях с высоким стандартом работы, которые принесут современные технологии строительства и планирования городских территорий. Это правильный подход. При этом мы предлагаем им те же инструменты в рамках нормативно-правовой базы, как и остальным желающим инвестировать в регион.

- Вы делаете рассылки, приглашаете через знакомых?

- Нет, компании сами выходят, заявляют, что готовы реализовать проекты. Отвечаем: "Вот нормативная база, вот две-три площадки, которые сейчас возможны к реализации".





Вторая часть интервью>>> Андрей Грачев: "Город будет изымать участки под соцобъекты"