У министра финансов Самарской области появился новый первый зам

Первым заместителем министра финансов Самарской области назначена Юлия Веселкова, работавшая в минфине Красноярского края.
Ранее кресло первого замминистра занимал Владимир Панферов, весной этого года ушедший на пенсию.
Информация о Юлии Веселковой недавно появилась на сайте минфина Самарской области. При этом указывается, что назначена она была еще в июле.
"Осуществляет координацию и контроль за организацией бюджетного процесса, обеспечением эффективного использования бюджетных ресурсов и методологического обеспечения формирования областного бюджета, а также за организацией работы по рациональному планированию и реализации бюджетного финансирования на территории Самарской области", - так определена сфера ее ответственности в справке на сайте минфина.
Отметим, что Ольга Собещанская, возглавляющая самарский минфин, ранее была замом министра финансов Красноярского края.
Юлия Веселкова родилась 19 июля 1976 г. в с. Шарыпово Шарыповского района Красноярского края. В 1998 г. окончила Красноярский государственный технический университет с присвоением квалификации "экономист" по специальности "Информационные системы в экономике". Трудовой путь начала в 1994 г. в Красноярском государственном техническом университете. Далее работала в Красноярском региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Главном управлении развития экономики и промышленности Красноярского края, администрации Красноярского края в отделе организации бюджетного процесса. С 2007 по 2012 гг. являлась помощником депутата Законодательного собрания Красноярского края. Практически семь лет осуществляла деятельность в коммерческой сфере в строительной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве, управлении жилым и нежилым фондами. С сентября 2020 г. замещала должность заместителя министра спорта Красноярского края, а с мая 2022 г. проходила государственную гражданскую службу в министерстве финансов Красноярского края.