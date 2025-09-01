У министра финансов Самарской области появился новый первый зам

Первым заместителем министра финансов Самарской области назначена Юлия Веселкова, работавшая в минфине Красноярского края.

Ранее кресло первого замминистра занимал Владимир Панферов, весной этого года ушедший на пенсию.

Информация о Юлии Веселковой недавно появилась на сайте минфина Самарской области. При этом указывается, что назначена она была еще в июле.

"Осуществляет координацию и контроль за организацией бюджетного процесса, обеспечением эффективного использования бюджетных ресурсов и методологического обеспечения формирования областного бюджета, а также за организацией работы по рациональному планированию и реализации бюджетного финансирования на территории Самарской области", - так определена сфера ее ответственности в справке на сайте минфина.

Отметим, что Ольга Собещанская, возглавляющая самарский минфин, ранее была замом министра финансов Красноярского края.