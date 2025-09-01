16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У министра финансов Самарской области появился новый первый зам В октябре в Самарской области выберут постоянного регоператора по обращению с ТКО В мессенджере MAX появился официальный канал правительства Самарской области Виктор Злобич покинул пост замглавы правительства Самарской области Суд вернул самарским властям иск к бывшему мусорному регоператору

Облправительство Власть и политика

У министра финансов Самарской области появился новый первый зам

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 349
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первым заместителем министра финансов Самарской области назначена Юлия Веселкова, работавшая в минфине Красноярского края.

Ранее кресло первого замминистра занимал Владимир Панферов, весной этого года ушедший на пенсию.

Информация о Юлии Веселковой недавно появилась на сайте минфина Самарской области. При этом указывается, что назначена она была еще в июле.

"Осуществляет координацию и контроль за организацией бюджетного процесса, обеспечением эффективного использования бюджетных ресурсов и методологического обеспечения формирования областного бюджета, а также за организацией работы по рациональному планированию и реализации бюджетного финансирования на территории Самарской области", - так определена сфера ее ответственности в справке на сайте минфина.

Отметим, что Ольга Собещанская, возглавляющая самарский минфин, ранее была замом министра финансов Красноярского края.

Юлия Веселкова родилась 19 июля 1976 г. в с. Шарыпово Шарыповского района Красноярского края. В 1998 г. окончила Красноярский государственный технический университет с присвоением квалификации "экономист" по специальности "Информационные системы в экономике". Трудовой путь начала в 1994 г. в Красноярском государственном техническом университете. Далее работала в Красноярском региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Главном управлении развития экономики и промышленности Красноярского края, администрации Красноярского края в отделе организации бюджетного процесса. С 2007 по 2012 гг. являлась помощником депутата Законодательного собрания Красноярского края. Практически семь лет осуществляла деятельность в коммерческой сфере в строительной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве, управлении жилым и нежилым фондами. С сентября 2020 г. замещала должность заместителя министра спорта Красноярского края, а с мая 2022 г. проходила государственную гражданскую службу в министерстве финансов Красноярского края.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5