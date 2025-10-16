16+
Общество

В Самаре пройдет гала-концерт патриотического проекта "ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 17 октября, в Самаре, в Культурном центре "Универ Студия" (Студенческий переулок, 8), состоится гала-концерт масштабного Музыкального проекта военно-патриотических программ "ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!" (0+).

Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, объявленному указом президента РФ. Эта победа, доставшаяся советскому народу неизмеримой ценой, сегодня служит наглядным примером мужества и стойкости для нынешнего поколения защитников отечества.

В рамках проекта с 10 по 18 октября концерты и выставки пройдут на девяти площадках Самарской области, включая ведущие вузы, колледжи, школы, военные госпитали и воинскую часть. Это уникальная возможность донести идеи патриотизма и исторической правды до самой широкой аудитории.

Центральным событием станут выступления Сергея Пестова — автора-исполнителя, ветерана спецразведки, участника СВО. Его концертная программа "Правда за нами!" направлена на увековечение памяти участников специальной военной операции и оказание психологической поддержки их семьям.

Также в концерте примут участие известные исполнители и ветераны боевых действий из Москвы и Самары: Михаил Калинкин (Москва), Михаил Михайлов (Москва), Александр Дроздов (Москва), Роман Мишутин (Самара), Константин Зарубин (Самара), Михаил Чудаков (Самара), Алексей и Кирилл Халитовы (Самара), Владимир Авдеев (Самара).

В программе также фотовыставка военного журналиста Артура Маливанчука "55 горячих мгновений" и историческая экспозиция Алексея Мещерякова "Слава Отечеству".

Проект реализуется Самарским региональным отделением "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" и Союзом десантников России при поддержке правительства Самарской области. Его ключевая цель — патриотическое воспитание и просвещение граждан, особенно молодежи, через знакомство с авторской и патриотической песней, а также сохранение исторической памяти о подвиге народа-победителя.

