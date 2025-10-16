В Самаре пройдет гала-концерт патриотического проекта "ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!"

В пятницу, 17 октября, в Самаре, в Культурном центре "Универ Студия" (Студенческий переулок, 8), состоится гала-концерт масштабного Музыкального проекта военно-патриотических программ "ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!" (0+).
Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, объявленному указом президента РФ. Эта победа, доставшаяся советскому народу неизмеримой ценой, сегодня служит наглядным примером мужества и стойкости для нынешнего поколения защитников отечества.
В рамках проекта с 10 по 18 октября концерты и выставки пройдут на девяти площадках Самарской области, включая ведущие вузы, колледжи, школы, военные госпитали и воинскую часть. Это уникальная возможность донести идеи патриотизма и исторической правды до самой широкой аудитории.
Центральным событием станут выступления Сергея Пестова — автора-исполнителя, ветерана спецразведки, участника СВО. Его концертная программа "Правда за нами!" направлена на увековечение памяти участников специальной военной операции и оказание психологической поддержки их семьям.
Также в концерте примут участие известные исполнители и ветераны боевых действий из Москвы и Самары: Михаил Калинкин (Москва), Михаил Михайлов (Москва), Александр Дроздов (Москва), Роман Мишутин (Самара), Константин Зарубин (Самара), Михаил Чудаков (Самара), Алексей и Кирилл Халитовы (Самара), Владимир Авдеев (Самара).
В программе также фотовыставка военного журналиста Артура Маливанчука "55 горячих мгновений" и историческая экспозиция Алексея Мещерякова "Слава Отечеству".
Проект реализуется Самарским региональным отделением "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" и Союзом десантников России при поддержке правительства Самарской области. Его ключевая цель — патриотическое воспитание и просвещение граждан, особенно молодежи, через знакомство с авторской и патриотической песней, а также сохранение исторической памяти о подвиге народа-победителя.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.