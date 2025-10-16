16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Пестравскую больницу поставлены современные электрокардиографы Самарских школьников приглашают присоединиться к новому сезону "Цифрового ликбеза" На теле-радиопередающих станциях Самарской области 20 октября пройдут плановые профилактические работы АСИ запускает отбор проектов по теме "Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики" Маршрут из Смышляевки продлили по просьбам жителей

Общество

На теле-радиопередающих станциях Самарской области 20 октября пройдут плановые профилактические работы

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 октября, на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.

С 02:00 до 11:00 планируются кратковременные отключения:

— пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г. о. Тольятти и часть н. п. Ставропольского района);

— радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" на РТС Самара, Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала "Радио России" на РТС Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

С 09:00 до 17:00 в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) планируются остановки трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

Профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2