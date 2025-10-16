На теле-радиопередающих станциях Самарской области 20 октября пройдут плановые профилактические работы

В понедельник, 20 октября, на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.
По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.
С 02:00 до 11:00 планируются кратковременные отключения:
— пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г. о. Тольятти и часть н. п. Ставропольского района);
— радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" на РТС Самара, Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала "Радио России" на РТС Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.
С 09:00 до 17:00 в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) планируются остановки трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.
Профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.
Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".
Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).
