АСИ запускает отбор проектов по теме "Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики"

Агентство стратегических инициатив открыло прием заявок на поддержку проектов, направленных на обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики.

Заявку на отбор можно подать до 31 октября по трем направлениям:

развитие форм профессионального образования для развития и подготовки инженерных кадров;

эффективные инструменты и практики карьерного развития молодежи;

сопровождение иностранных студентов в России.

АСИ готово поддержать инициативы, направленные на достижение показателей и результатов национальных целей развития России. Также Агентство заинтересовано в поиске решений, способствующих повышению интереса молодежи к научно-технической сфере и популяризации отечественной инженерной школы.

"Молодежь — это двигатель нашей экономики, поэтому уже сегодня необходимо создавать благоприятные условия для ее быстрой и эффективной самореализации. Такие меры способствуют формированию качественного кадрового резерва, что в свою очередь обеспечивает стабильное и устойчивое развитие страны", — прокомментировал директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно.

Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку АСИ. Агентство окажет содействие в продвижении на российском и региональных рынках, а также в поиске партнеров. Лидеры решений смогут принять участие в акселерационных программах, получить информационную поддержку и доступ к мероприятиям АСИ и партнеров.

Подробная информация о критериях отбора и мерах поддержки размещена на сайте Агентства стратегических инициатив в разделе "Поддержка проектов". Подать заявку можно по ссылке.