Самарских школьников приглашают присоединиться к новому сезону "Цифрового ликбеза"

В понедельник, 20 октября, "Контур" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке минпросвещения России и Минцифры России выпускают новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов во всероссийском просветительском проекте в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".

"Контур" — разработчик экосистемы для бизнеса расскажет о полезных цифровых привычках, с помощью которых можно позаботиться о себе и природе, и о том, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу. Например, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах.

Главный герой видеоролика толстолобик Миша расскажет об этом школьникам на уроках в рамках проекта "Цифровой ликбез" во всех регионах страны. По сюжету Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления на телефоне, а память телефона заполняется множеством видео и фотофайлов, которые присылают ему друзья и члены семьи. Миша устает и не успевает выполнить задание. Учитель предлагает ребятам устроить цифровой субботник.

Благодаря проекту школьники узнают простые правила цифрового поведения, которые повышают личную эффективность и способны сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку, квалифицированных ИТ-кадров в России.

"Формирование полезных цифровых привычек — это основа безопасного и эффективного поведения в сети. Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта "Цифровой ликбез" — это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены и постепенно вовлекать их в цифру — это поможет им стать настоящими профессионалами в будущем. Сегодня грамотное цифровое поведение становится важной компетенцией, без которой невозможно развитие как отдельного специалиста, так и отрасли в целом", — Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

"Сегодня цифровая гигиена — это не только про личную эффективность, но и про экологическую ответственность. Каждое неотправленное дублирующее фото или вовремя отключенное уведомление — это маленький вклад в сокращение углеродного следа. Наш новый ролик в рамках "Цифрового ликбеза" показывает школьникам, как простые цифровые привычки помогают одновременно позаботиться о себе и о планете. Мы рады, что через историю толстолобика Миши можем донести эти важные идеи до детей по всей России", — прокомментировала Светлана Скользкова, советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания". Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.