16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Будущее начинается здесь: школьники сделали первые шаги в освоении AI-профессий О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области Независимая нефтегазовая компания поздравила школьников с началом учебного года Самарские ученые разработали цифровой "двойник" населения России При поддержке "Самаранефтегаза" реконструирована школа в селе Савруха

Образование Общество

Будущее начинается здесь: школьники сделали первые шаги в освоении AI-профессий

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Обработка документов, синтез новых знаний, консультирование в режиме реального времени, ответы на обращения, программирование — с каждым годом искусственный интеллект осваивает всё новые горизонты и трансформируют целые отрасли. Об этом в рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" рассказала заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова учащимся 10 класса Самарского лицея информационных технологий. Всего в новом сезоне проекта "Урок цифры" на тему "ИИ-агенты" эксперты и топ-руководители Сбера в Поволжье провели лекции для более чем 2200 учащихся.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Искусственный интеллект проникает практически во все сферы нашей жизни, начиная от повседневной коммуникации и заканчивая профессиональными задачами. Особенно интересны технологии генеративного искусственного интеллекта, которые способны принимать решения в условиях неопределенности, творчески реагируя на изменения среды. Проект "Урок цифры" помогает вовлечь в изучение всех этих процессов молодежь, развивая их компетенции в области технологий и давая представление о том, каким станет цифровой мир уже в ближайшем будущем".

Открытый "Урок цифры" по теме "ИИ-агенты", разработанный Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он проходил в школах России с 22 сентября по 12 октября 2025 года. Урок помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов. Благодаря таким занятиям они узнают, что агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) активно внедряются в разные области нашей жизни: от обработки документов и синтеза новых знаний до автоматизации процессов принятия решений. Материалы урока будут доступны и после завершения официальной части акции на сайте проекта, что позволит учащимся продолжить изучение технологий искусственного интеллекта самостоятельно.

"Урок цифры" — это всероссийский образовательный проект АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения России. Он реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Благотворительный фонд "Вклад в будущее" — один из 7 партнеров, разрабатывающих и организующих урок в текущем учебном году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2