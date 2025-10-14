Будущее начинается здесь: школьники сделали первые шаги в освоении AI-профессий

Обработка документов, синтез новых знаний, консультирование в режиме реального времени, ответы на обращения, программирование — с каждым годом искусственный интеллект осваивает всё новые горизонты и трансформируют целые отрасли. Об этом в рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" рассказала заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова учащимся 10 класса Самарского лицея информационных технологий. Всего в новом сезоне проекта "Урок цифры" на тему "ИИ-агенты" эксперты и топ-руководители Сбера в Поволжье провели лекции для более чем 2200 учащихся.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Искусственный интеллект проникает практически во все сферы нашей жизни, начиная от повседневной коммуникации и заканчивая профессиональными задачами. Особенно интересны технологии генеративного искусственного интеллекта, которые способны принимать решения в условиях неопределенности, творчески реагируя на изменения среды. Проект "Урок цифры" помогает вовлечь в изучение всех этих процессов молодежь, развивая их компетенции в области технологий и давая представление о том, каким станет цифровой мир уже в ближайшем будущем".

Открытый "Урок цифры" по теме "ИИ-агенты", разработанный Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он проходил в школах России с 22 сентября по 12 октября 2025 года. Урок помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов. Благодаря таким занятиям они узнают, что агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) активно внедряются в разные области нашей жизни: от обработки документов и синтеза новых знаний до автоматизации процессов принятия решений. Материалы урока будут доступны и после завершения официальной части акции на сайте проекта, что позволит учащимся продолжить изучение технологий искусственного интеллекта самостоятельно.

"Урок цифры" — это всероссийский образовательный проект АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения России. Он реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Благотворительный фонд "Вклад в будущее" — один из 7 партнеров, разрабатывающих и организующих урок в текущем учебном году.