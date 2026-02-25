В Самарской области завершился региональный этап технологического конкурса среди дошколят в категории "ИКаРенок"

В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса "Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самарской области в категории "ИКаРенок".

15 команд дошкольников представили свои технологические проекты, которые дети создавали вместе со своими родителями и воспитателями. Чтобы попасть в команду, детям важно было продемонстрировать технический потенциал, склонность к командной работе и артистизм.

Конкурс "ИКаРенок" уникален ранней профориентацией через игру и создание коллективного проекта. Интерес к инженерным специальностям, заложенный в раннем детстве, позволяет сделать осознанный выбор востребованной профессии в будущем. "Такая ранняя профориентация очень важна для осознанного выбора профессии, - отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. - Интерес к инженерному делу, заложенный в столь юном возрасте, в дальнейшем позволит последовательно развить свои навыки, поможет сделать осознанный выбор профессии в будущем и стать успешными специалистами инженерно-технического или IT-профиля. Такие специалисты, безусловно, очень нужны Самарской области и стране в целом".

Жюри оценивало не только техническую сложность моделей, но и качество защиты и оформление проекта, а также потенциальное взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики.

По итогам регионального этапа команды представят Самарскую область на всероссийском этапе в Челябинске. Абсолютным победителем признана команда "Технознайки" МАОУ ДС №200 "Волшебный башмачок" г.о. Тольятти, которая представила проект по защите Волги от вредных синезеленых водорослей.

В номинации "Защита проекта":

1 место - команда "ПечаТочки" ГБОУ СОШ №10 СП "детский сад "Колобок" г.о. Чапаевск;

2 место - команда "Чудо техники" СП "Детский сад "Чудо-Град" ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный.

В номинации "Сложность проекта":

1 место - команда "Автожгутики" СП детский сад №10 "Планета детства" ГБОУ СОШ №9 г.о. Чапаевск;

2 место - команда "Стальные ребята" СПДС "Ягодка" ГБОУ СОШ №10 город Жигулевск;

3 место - команда "Юные музееведы" АНО ДО "Планета детства "Лада" - ДС №193 "Земляничка" г.о. Тольятти.

В номинации "Паспорт проекта":

1 место - команда "Фарма-Техно" ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск СП д/с №28 "Елочка";

2 место - команда "Мастерята" МБОУ "Школа №176" г.о. Самара;

3 место - "Картонные новаторы" МБУ детский сад №2 "Золотая искорка".

В номинации "Взаимодействие с предприятием":

1 место - команда "ТехноПласт" СП ГБОУ СОШ №3 пгт Безенчук "Детский сад "Колосок";

2 место - "Изобретатели будущего" МБДОУ "Детский сад №69" г.о. Самара;

3 место - "Сладкий цех" МБДОУ "Детский сад №253" г.о. Самара.

В номинации "Оформление проекта":

1 место - "Авторобики" СП "Детский сад Планета детства" ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево;

2 место - "Защитники ресурсов" МБДОУ "Детский сад №2" г.о. Самара;

3 место - "Сладкая мастерская" МБДОУ "Детский сад №339" г.о. Самара.

Юные изобретатели из Самарской области традиционно демонстрируют высокие результаты по стране. В 2025 г. пять команд из Самарской области приняли участие во Всероссийском этапе профориентационного технологического конкурса "Инженерные кадры России" в Челябинске, где соревновались 50 команд из разных регионов России. Поддержать две команды Самарского региона на конкурс приехали представители предприятий АО "АвтоВАЗ" и ГК "Вариант". Команда "Технознайки" (детский сад №200 "Волшебный башмачок" г. Тольятти) заняла 1 место в номинации "Защита проекта", Команда "КМС" (детский сад "Чудо-град" ГБОУ СОШ "Южный город" пос. Придорожный) - 2 место в номинации "Защита проекта", Команда "Самоделкин" (Школа №176 с углубленным изучением предметов г. Самара) - 1 место в номинации "Взаимодействие с предприятием".