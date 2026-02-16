Представитель из Самарской области вошел в топ-100 победителей всероссийского диктанта "Наука большой страны"

Диктант "Наука большой страны" стартовал 7 февраля 2026 в рамках инициативы "Наука рядом" и приурочен ко Дню российской науки и Году единства народов России. За первые три дня диктант объединил свыше 114 тысяч школьников и студентов из всех федеральных округов России.

Очные площадки диктанта 7 февраля были организованы в 40 регионах Российской Федерации на базе школ, колледжей, вузов и общественных пространств. Центральной площадкой стал Музей "АТОМ" в Москве.

Пройти его может любой желающий на сайте диктант.наука.рф. 20 самых активных получат возможность посетить VI Конгресс молодых ученых.

Цель просветительской акции — вовлечение молодежи в научную и исследовательскую деятельность, популяризация достижений российской науки.

Победителем из Самарской области стала: Александра Краморева.Участница от региона продемонстрировала высокий уровень знаний о важнейших достижениях российской науки.

В число 100 победителей вошли школьники и студенты из 8 федеральных округов (по 10 победителей в каждом ФО), а также жители новых регионов (20 победителей из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей). Полный список победителей доступен на сайте диктант.наука.рф. Победители будут награждены именными сертификатами. Следующий этап — творческое задание, посвященное 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. 20 авторов лучших работ получат возможность посетить VI Конгресс молодых ученых. Итоги будут подведены 9 марта в День рождения Юрия Гагарина.

Региональная география победителей (топ-100):

Сибирский федеральный округ: Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область, Красноярский край, Забайкальский край

Центральный федеральный округ: Ярославская область, Москва, Смоленская область, Брянская область, Липецкая область, Курская область, Московская область

Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Пермский край

Уральский федеральный округ: Челябинская область, Свердловская область, ХМАО, ЯНАО

Дальневосточный федеральный округ: Сахалинская область, Приморский край, Амурская область, Хабаровский край, Камчатский край

Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург, Республика Коми, Калининградская область, Ленинградская область

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Республика Ингушетия, Ставропольский край

Новые субъекты Российской Федерации: ЛНР, ДНР

Самыми активными регионами по количеству участников стали Республика Дагестан, Кемеровская область — Кузбасс, Санкт-Петербург, Челябинская область, Краснодарский край, Воронежская область, Республика Ингушетия, Мурманская область, Луганская Народная Республика и Брянская область.

Участники диктанта отвечали на 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Вопросы касались ключевых научных достижений и открытий России. Задания были разработаны экспертами Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.