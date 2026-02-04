Школьникам предложили "примерить" профессии нефтяников на "Дне карьеры", организованном Сызранским НПЗ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", организовал "День карьеры" для учащихся старших классов школ Западного образовательного округа. Профориентационное мероприятие объединило более 100 одиннадцатиклассников, заинтересованных в выборе технических и инженерных специальностей.

Площадкой для проведения "Дня карьеры" стал сызранский филиал Самарского государственного технического университета.

Инициатива направлена на знакомство школьников с рабочими профессиями нефтяной отрасли, возможностями дальнейшего трудоустройства на промышленных предприятиях региона после получения профильного образования. Формат мероприятия предполагал не только получение информации, но и практическое погружение в профессиональную среду.

Для участников, среди которых были учащиеся профильных "Роснефть-классов", организаторы подготовили интерактивную профориентационную игру, в рамках которой ребята моделировали рабочий день молодого специалиста нефтяного профиля.

По сценарию каждый старшеклассник выбирал одну из восьми ключевых рабочих профессий: оператора технологических установок, машиниста технологических насосов, машиниста компрессорных установок, слесаря по ремонту технологических установок, слесаря КИПиА, электромонтёра, сварщика, лаборанта химического анализа и лаборанта-эколога. После этого школьники "заключали" трудовой договор с предприятием и приступали к выполнению производственных заданий.

Практическая часть проходила при непосредственном участии специалистов Сызранского НПЗ, которые сопровождали школьников и помогали им осваивать профессиональные навыки. Например, электромонтёры знакомились с работой заводской передвижной электротехнической лаборатории, а слесари по ремонту технологических установок учились самостоятельно выявлять дефекты оборудования, составлять дефектные ведомости и устранять неисправности. Операторы технологических установок на тренажёре-симуляторе запускали "сердце" нефтеперерабатывающего производства — установку первичной переработки нефти.

По завершении условного "рабочего дня" были подведены итоги. Организаторы оценили инициативность, заинтересованность и качество выполнения заданий каждым участником. В зависимости от результатов школьникам начислили символическую заработную плату. Полученные игровые средства участники смогли потратить на сувенирную продукцию Сызранского НПЗ в специальном магазине подарков.

В рамках "Дня карьеры" состоялось общение школьников с представителями предприятия. Специалисты завода рассказали о кадровой и социальной политике, реализации молодежных программ, условиях труда и перспективах профессионального роста. Участникам помогли сориентироваться в направлениях подготовки специалистов для нефтяной отрасли, которые доступны на базе сызранского филиала СамГТУ.

С 2019 года филиал осуществляет подготовку бакалавров по направлению "Химическая технология". А В 2022 году на базе филиала был открыт колледж, где ведётся обучение по программам среднего профессионального образования, в том числе по специальности "Переработка нефти и газа". Это стало возможным благодаря долгосрочному сотрудничеству Сызранского НПЗ с вузом. При поддержке завода в университете создан научно-исследовательский комплекс, а в колледже — открыт класс компьютерных тренажёров и виртуальный учебный комплекс, в состав которого вошли четыре интерактивные лаборатории, моделирующие технологические процессы современных нефтеперерабатывающих предприятий.

Стратегическое партнёрство НК "Роснефть" с профильными вузами направлено на формирование устойчивого кадрового резерва. Самарский государственный технический университет входит в список вузов-партнеров компании по подготовке квалифицированных инженерных кадров.