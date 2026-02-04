16+
Образование Общество

Школьникам предложили "примерить" профессии нефтяников на "Дне карьеры", организованном Сызранским НПЗ

СЫЗРАНЬ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", организовал "День карьеры" для учащихся старших классов школ Западного образовательного округа. Профориентационное мероприятие объединило более 100 одиннадцатиклассников, заинтересованных в выборе технических и инженерных специальностей.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Площадкой для проведения "Дня карьеры" стал сызранский филиал Самарского государственного технического университета.

Инициатива направлена на знакомство школьников с рабочими профессиями нефтяной отрасли, возможностями дальнейшего трудоустройства на промышленных предприятиях региона после получения профильного образования. Формат мероприятия предполагал не только получение информации, но и практическое погружение в профессиональную среду.

Для участников, среди которых были учащиеся профильных "Роснефть-классов", организаторы подготовили интерактивную профориентационную игру, в рамках которой ребята моделировали рабочий день молодого специалиста нефтяного профиля.

По сценарию каждый старшеклассник выбирал одну из восьми ключевых рабочих профессий: оператора технологических установок, машиниста технологических насосов, машиниста компрессорных установок, слесаря по ремонту технологических установок, слесаря КИПиА, электромонтёра, сварщика, лаборанта химического анализа и лаборанта-эколога. После этого школьники "заключали" трудовой договор с предприятием и приступали к выполнению производственных заданий.

Практическая часть проходила при непосредственном участии специалистов Сызранского НПЗ, которые сопровождали школьников и помогали им осваивать профессиональные навыки. Например, электромонтёры знакомились с работой заводской передвижной электротехнической лаборатории, а слесари по ремонту технологических установок учились самостоятельно выявлять дефекты оборудования, составлять дефектные ведомости и устранять неисправности. Операторы технологических установок на тренажёре-симуляторе запускали "сердце" нефтеперерабатывающего производства — установку первичной переработки нефти.

По завершении условного "рабочего дня" были подведены итоги. Организаторы оценили инициативность, заинтересованность и качество выполнения заданий каждым участником. В зависимости от результатов школьникам начислили символическую заработную плату. Полученные игровые средства участники смогли потратить на сувенирную продукцию Сызранского НПЗ в специальном магазине подарков.

В рамках "Дня карьеры" состоялось общение школьников с представителями предприятия. Специалисты завода рассказали о кадровой и социальной политике, реализации молодежных программ, условиях труда и перспективах профессионального роста. Участникам помогли сориентироваться в направлениях подготовки специалистов для нефтяной отрасли, которые доступны на базе сызранского филиала СамГТУ.

С 2019 года филиал осуществляет подготовку бакалавров по направлению "Химическая технология". А В 2022 году на базе филиала был открыт колледж, где ведётся обучение по программам среднего профессионального образования, в том числе по специальности "Переработка нефти и газа". Это стало возможным благодаря долгосрочному сотрудничеству Сызранского НПЗ с вузом. При поддержке завода в университете создан научно-исследовательский комплекс, а в колледже — открыт класс компьютерных тренажёров и виртуальный учебный комплекс, в состав которого вошли четыре интерактивные лаборатории, моделирующие технологические процессы современных нефтеперерабатывающих предприятий.

Стратегическое партнёрство НК "Роснефть" с профильными вузами направлено на формирование устойчивого кадрового резерва. Самарский государственный технический университет входит в список вузов-партнеров компании по подготовке квалифицированных инженерных кадров.

