Билайн увеличил надежность сети в 50 селах и деревнях Самарской области

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн повысил качество мобильного интернета и голосовой связи более чем в 50 малых населенных пунктах Самарской области. В результате модернизации телеком-инфраструктуры и запуска новых базовых станций пользователям стал доступен улучшенный 4G* в сельской местности и на федеральной трассе М5 "Урал".

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В частности, Билайн увеличил емкость сети на территории горнолыжного комплекса, расположенного вблизи поселка Красная Глинка. Благодаря уверенному сигналу любители активного зимнего отдыха могут еще быстрее делиться кадрами своих снежных подвигов и видами на горную цепь Жигулей или снимать "кружочки" для близких в соцсетях.

Надежный мобильный интернет Билайна сопровождает жителей Самарской области и на трассе М5. Так, качество онлайн-сервисов улучшилось вблизи села Солнечная Поляна под Жигулевском и на участке магистрали рядом со Старым Ермаково (Камышлинский район). Это позволяет водителям ориентироваться в онлайн-картах, а пассажирам загружать тяжелые медиа в мессенджерах и быстро отвечать на сообщения в пути.

Также дополнительные возможности для онлайн-образования и общения открылись для жителей ряда малых населенных пунктов:

Борский район — Алексеевка, Усманка; Волжский район — Просвет, Рощинский; Кинельский район — Алакаевка, Комсомольский; Кинель-Черкасский район — Садгород; Красноармейский район — Красноармейское; Красноярский район — Водино, Городцовка, Жареный Бугор, Красный Яр, Новосемейкино, Новый Буян, Старая Бинарадка, коттеджный поселок Эко Парк; Нефтегорский район — Утевка; Ставропольский район — Выселки, Ермаково, СНТ "Зеленая даль", Лбище, Хрящевка, Ягодное; Шигонский район — Береговой.

Директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин:

"Билайн расширил покрытие 4G для тысяч сельчан в Самарской области. При этом отмечу, что еще 20 сел и поселков получили доступ к современным технологиям благодаря программе устранения цифрового неравенства, реализуемой Минцифрой России. Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов на селе быть частью глобального мира. Поэтому наша команда развивает сеть четвертого поколения, чтобы с помощью мобильного интернета пользователи могли учиться на дистанционных площадках, проходили онлайн-консультации с медиками и общались с близкими на расстоянии".

*4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.

