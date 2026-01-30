16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в 3 раза вырос спрос на внешние аккумуляторы высокой ёмкости В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог и 11 мостов по нацпроекту Студенты Рязани обсудили начало карьеры в IT с ИТ-холдингом Т1 Больше снега, меньше скуки: выжимаем из сезона холодов максимум Культура вышла в онлайн: для 8000 сельчан Самарской области расширили покрытие LTE

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области в 3 раза вырос спрос на внешние аккумуляторы высокой ёмкости

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители страны сменили компактные аксессуары на сверхъёмкие пауэрбанки. По итогам 2025 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota на 52% выросли продажи устройств ёмкостью 60 000 мАч, способных зарядить как смартфон, так и ноутбук. Кроме того, в сегменте внешних аккумуляторов спрос на модели ёмкостью 30 000 мАч увеличился на 51%, а на 40 000 мАч — на 34%.

В Самарской области наибольшую динамику показали аккумуляторы на 60 000 мАч: спрос на них вырос в 3,6 раза. Продажи устройств ёмкостью 30 000 мАч увеличились в 2,5 раза, а модели на 40 000 мАч прибавили 5%.

Самыми востребованными в стране в ушедшем году стали универсальные пауэрбанки ёмкостью 10 000 мАч — на них пришлось 42% всех продаж. Они занимают меньше места и обеспечивают несколько циклов зарядки смартфона. При этом в 2024 году рейтинг возглавляли компактные модели всего на 5 000 мАч.

"Пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удалённой работы и длительных поездок. Лидерами спроса в 2025 году стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway — на них приходится 76% продаж в категории внешних аккумуляторов", — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Спрос на средства автономности традиционно возрастал в сезон отпусков. В 2025 году пик продаж пришелся на май и летние месяцы. Самую высокую динамику по продажам год к году показал Дагестан (рост на 108%), также в лидерах регионы Дальнего Востока, что, вероятно, обусловлено необходимостью оставаться на связи в долгих поездках. В Магаданской области продажи выросли на 54%, в Камчатском крае — на 52%, а в Забайкальском — на 39%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1