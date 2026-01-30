В Самарской области в 3 раза вырос спрос на внешние аккумуляторы высокой ёмкости

Жители страны сменили компактные аксессуары на сверхъёмкие пауэрбанки. По итогам 2025 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota на 52% выросли продажи устройств ёмкостью 60 000 мАч, способных зарядить как смартфон, так и ноутбук. Кроме того, в сегменте внешних аккумуляторов спрос на модели ёмкостью 30 000 мАч увеличился на 51%, а на 40 000 мАч — на 34%.

В Самарской области наибольшую динамику показали аккумуляторы на 60 000 мАч: спрос на них вырос в 3,6 раза. Продажи устройств ёмкостью 30 000 мАч увеличились в 2,5 раза, а модели на 40 000 мАч прибавили 5%.

Самыми востребованными в стране в ушедшем году стали универсальные пауэрбанки ёмкостью 10 000 мАч — на них пришлось 42% всех продаж. Они занимают меньше места и обеспечивают несколько циклов зарядки смартфона. При этом в 2024 году рейтинг возглавляли компактные модели всего на 5 000 мАч.

"Пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удалённой работы и длительных поездок. Лидерами спроса в 2025 году стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway — на них приходится 76% продаж в категории внешних аккумуляторов", — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Спрос на средства автономности традиционно возрастал в сезон отпусков. В 2025 году пик продаж пришелся на май и летние месяцы. Самую высокую динамику по продажам год к году показал Дагестан (рост на 108%), также в лидерах регионы Дальнего Востока, что, вероятно, обусловлено необходимостью оставаться на связи в долгих поездках. В Магаданской области продажи выросли на 54%, в Камчатском крае — на 52%, а в Забайкальском — на 39%.