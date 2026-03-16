Играть, чтобы помнить: "Ростелеком" вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру "Диктант Победы" Самара стала одним из тестовых городов, где введут ограничения на домашний интернет Авито приглашает на стажировку молодых IT- специалистов В июне между Самарой и Калининградом стартует прямое железнодорожное сообщение Авито: среднегодовые траты на запчасти у жителей Самары составили 21 тыс. рублей

Играть, чтобы помнить: "Ростелеком" вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру "Диктант Победы"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Началась регистрация на первый киберспортивный турнир по популярной онлайн-игре "Мир танков", приуроченный к одноименной просветительской акции "Диктант Победы — 2026". Организаторы соревнования — "Ростелеком", партия "Единая России", Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия "Леста", Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд "Сколково". В 2025 году в "Диктанте Победы" приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран мира.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Кибертурнир пройдет в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира назначен на 24 апреля, в день написания "Диктанта Победы". Все бои пройдут в режиме "Стальной охотник", в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки. Присоединиться к виртуальным боям могут все желающие старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников формируется случайным образом.

14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал. Он пройдет 24 апреля в Музее Победы, на центральной площадке международной акции "Диктант Победы". Финалисты турнира сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны.

Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира. За участие в акции "Диктант Победы" они получат гарантированные призы — промокоды от платформы "Игры Ростелеком" и внутриигровую валюту "Мира танков".

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома":

"Наша компания не первый год поддерживает акцию "Диктант Победы". Мы традиционно обеспечиваем ее информационную безопасность, а в прошлом году разработали специальный раздел для подготовки к тестированию на образовательной платформе "Ростелеком Лицей", который и в 2026 году поможет подготовиться к диктанту. Также мы много лет успешно сотрудничаем с издателем игры "Мир танков", совместно предлагая уникальные продукты для российских геймеров. В этом году мы выходим на новый уровень подготовки "Диктанта Победы", объединяя проверку знаний и глобальный киберспортивный турнир. Уверен, что новый формат привлечет внимание миллионов поклонников "Мира танков" и тем самым поможет сохранению исторической памяти в разных поколениях".

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Кибертурнир, который стартует сегодня, — новая интересная активность в рамках акции "Диктант Победы". Предстоящий турнир станет возможностью не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь ее к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Благодарны "Ростелекому", студии "Леста", Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду "Сколково" за поддержку "Диктанта Победы".

Борис Добродеев, руководитель "Леста Игр":

"Этот турнир — хороший пример того, как игры объединяют людей и разные сферы нашей жизни. Образовательная часть проекта органично дополняется киберспортом. Проверка знаний происходит вместе со зрелищными соревнованиями, участники и болельщики которых, я уверен, отлично знают историю, потому что наша игра интересно о ней рассказывает. А виртуальные победы становятся и напоминанием о реальных героях, и поводом для реальных встреч, одной из которых станет финал турнира".

Подробные условия и информация о регистрации участников доступны на официальном сайте кибертурнира.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

