Эксперты ВТБ рассказали, как научить детей безопасно работать с ИИ

Эксперты ВТБ в преддверии Дня защиты детей назвали ключевые правила, которые помогут родителям научить ребенка работать с искусственным интеллектом (ИИ) осознанно и безопасно. По их мнению, главное — объяснить природу технологии и выстроить правильные границы ее использования.

"Искусственный интеллект — это не живой эксперт и не обычная энциклопедия, а сложный инструмент, который может как быть корректным, так и ошибаться. Ребенок, понимающий этот принцип, уже защищен: он не будет воспринимать ответы ИИ как безоговорочно верные и с меньшей вероятностью доверит ему то, что требует участия человека. Поэтому разговор о нейросетях стоит начинать не с запугивания или списка запретов, а с объяснения того, как они на самом деле работают", — сообщил лидер команды по разработке моделей в ВТБ Алексей Пустынников.

По его словам, нейросеть не думает и не хранит правильные ответы в привычном понимании — она предсказывает наиболее вероятный ответ, опираясь на свои обучающие данные. Именно поэтому она может уверенно сообщить недостоверный факт, сослаться на несуществующее исследование или "вспомнить" вымышленную книгу: модель не выбирает между верным и неверным, а динамически генерирует максимально правдоподобный ответ с ее точки зрения. Ребенку достаточно усвоить эту механику, и критическая дистанция включится сама собой.

"Дети сталкиваются с искусственным интеллектом гораздо раньше, чем начинают пользоваться чат-ботами — каждый раз, когда листают ленту. Это работа рекомендательных алгоритмов: они изучают поведение пользователя и подбирают контент, от которого сложно оторваться. Для ребенка граница между полезным инструментом и источником зависимости очень тонкая. То же касается и чат-ботов: они всегда доступны, никогда не устают и не отказывают — и некоторые дети начинают воспринимать их как друга. Важно объяснить ребенку: ИИ не понимает его и не заботится о нем, а лишь имитирует общение. Настоящую поддержку дают только живые люди", — отметила Анна Ширшова.

Среди других рекомендаций экспертов ВТБ:

— Объясните правила цифровой безопасности. Домашний адрес, данные паспорта, банковских карт или приватные фотографии не должны передаваться нейросетям. Это правило работает для любых незнакомых сервисов в интернете в целом.

— Начинайте с творческих инструментов. Сервисы генерации изображений — подходящий старт для младшего возраста. Текстовые нейросети лучше подключать позже, когда ребенок уже научится критически оценивать информацию и перепроверять факты.

— Используйте ИИ вместе с ребенком. Родитель, который вслух сомневается в ответах чат-бота и проверяет их, учит критическому мышлению эффективнее любых инструкций.

— Учите использовать ИИ как тренажер, а не "решатель". Правильный вопрос к нейросети — не "реши за меня", а "объясни, как прийти к решению и почему оно верное". Такой подход развивает мышление, а не заменяет его.

"ИИ — это, пожалуй, лучший репетитор из всех возможных: он никогда не устает, объясняет одно и то же столько раз, сколько нужно, и подстраивается под уровень ученика. Ребенок может попросить его разобрать сложную тему по шагам, потренироваться отвечать на вопросы перед контрольной или проверить собственное решение. Главное — помнить, что финальное слово всегда остается за человеком. ИИ предлагает, а ребенок думает, оценивает и решает сам. Именно этот навык — работать с технологией, а не полагаться на нее — и есть то, чему стоит учить детей уже сейчас", — добавила Анна Ширшова.

