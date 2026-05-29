"Билайн бизнес" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте

"Билайн бизнес" продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G* в корпоративном сегменте. Компания расширяет географию подготовки сети нового поколения и развивает технологическую базу для дальнейшего запуска сервисов, востребованных бизнесом и промышленностью.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Ранее Билайн провел модернизацию ядра сети, которая позволяет использовать существующую инфраструктуру и работать в рамках доступного частотного ресурса. Это создаёт основу для поэтапного запуска 5G и дальнейшего развития решений, связанных с промышленным интернетом вещей, видеоаналитикой, автоматизацией производственных процессов и системами с минимальными задержками передачи данных.

Развитие 5G-инфраструктуры особенно актуально для отраслей, где требуется стабильная передача больших объёмов данных и высокая надежность соединения. Среди них — промышленность, транспорт, логистика и объекты с распределённой инфраструктурой. Такие сети позволяют выстраивать защищённую цифровую среду для мониторинга оборудования, диспетчеризации, удалённого управления техникой и внедрения систем компьютерного зрения.

"Билайн бизнес" уже реализует проекты private LTE** и 5G-ready*** сетей для корпоративных клиентов, включая промышленные предприятия и удалённые производственные площадки. Полученный опыт позволяет компании тестировать различные сценарии работы сети нового поколения и готовить инфраструктуру под будущие задачи бизнеса.

Максим Зайков, заместитель генерального директора блока по корпоративному бизнесу Билайна:

"Сегодня для бизнеса важна возможность выстраивать надёжную цифровую инфраструктуру под конкретные производственные задачи. Подготовка сети к внедрению 5G открывает дополнительные возможности для автоматизации, промышленного интернета вещей и сервисов реального времени, где критичны минимальные задержки и стабильность соединения".

Развитие инфраструктуры 5G остаётся одним из стратегических направлений "билайн бизнеса" в области цифровизации корпоративного сегмента и промышленности.

*5G — это пятое поколение мобильной связи (от английского fifth generation — пятое поколение). Стандарт призван заменить более медленную технологию 4G, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, минимальные задержки и возможность одновременного подключения большего числа устройств.

**pLTE — частная LTE-сеть (Private LTE). Это локальная сеть мобильной связи, которая предназначена для использования внутри одного предприятия или организации.

***5G-ready — означает, что оборудование (базовые станции, системные и транспортные модули, радиоблоки и др.) готово к работе с новым стандартом 5G после обновления программного обеспечения и удалённой реконфигурации параметров. Это позволяет запускать 5G в используемом частотном диапазоне без дополнительной модернизации оборудования.

