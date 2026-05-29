"Ростелеком" обеспечил интернетом самарский медцентр "Матрёшка Плаза"

"Ростелеком" обеспечил публичным Wi-Fi медицинский центр "Матрёшка Плаза" в исторической части Самары. Теперь посетителям клиники доступно безопасное интернет-соединение во время ожидания приема.
Специалисты провайдера организовали выделенный канал пропускной способностью до 50 Мбит/с и установили 25 Wi-Fi-точек. Бесшовная сеть покрывает всю полезную площадь комплекса — кабинеты и зоны отдыха. Авторизация осуществляется через СМС, портал "Госуслуги" или по звонку на номер 8 800.
Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы развернули гостевой беспроводной интернет в трехэтажном здании площадью свыше 1 400 квадратных метров. Точки доступа размещены с учетом нагрузки на сеть. Созданное бесшовное Wi-Fi-покрытие обеспечивает пользователям стабильное соединение при перемещении по медцентру. "Ростелеком" работает с различными организациями, включая компании малого и среднего бизнеса. В числе наиболее востребованных услуг в корпоративном сегменте — Wi-Fi для гостей, видеонаблюдение и IP-телефония".
Елена Наумова, главный врач медицинского центра "Матрёшка Плаза":
"Ежедневно в клинику приходит до 500 посетителей, большинство из них пользуются смартфонами. Мы стремимся сделать ожидание приема врача комфортнее, поэтому обратились в "Ростелеком" для подключения Wi-Fi с авторизацией. Теперь пациенты могут выходить в интернет даже при отсутствии мобильной связи".
В личном кабинете гостевого Wi-Fi владелец бизнеса видит статистику посещений, пиковые нагрузки, среднюю продолжительность сессии. Страницу авторизации заказчик может использовать как рекламную площадку: размещать баннеры, новости, акционные предложения.
Узнать подробнее об услугах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.