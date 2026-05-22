Самокаты, шопинг и в два раза больше эксклюзивного контента: Т2 вновь обновляет мультиподписку MiXX

Т2, российский оператор мобильной связи, увеличил количество эксклюзивного видеоконтента в подписке MiXX в два раза, добавив новые сервисы. В состав обновленной версии вошли онлайн-кинотеатры START и "КИОН", а также аренда самокатов "Юрент", сервис подарков "Флаувау" и "Магнит". Подписчики MiXX Max получили безлимитный мобильный интернет.

По данным агентства Frank RG подписка MiXX занимает первое место по наполнению контентом. А после обновления количество эксклюзивного контента в подписке выросло почти в два раза. Помимо новинок в онлайн-кинотеатрах Wink, Premier и "Кинопоиск", клиенты получили доступ к премьерам "КИОН" и START. Теперь в подписке более 300 тысяч фильмов и сериалов.

Кроме этого пользователи MiXX могут получать кешбэк с покупок в "Магните", выбирать подарки среди 15 тысяч товаров в сервисе "Флаувау" и арендовать электросамокаты "Юрент" с бесплатным стартом в 200 городах. В версии MiXX Max к этому добавляется безлимитный интернет для абонентов Т2.

MiXX объединяет в себе лучшие сервисы в каждой категории. С добавлением новых партнеров подписка стала еще выгоднее. Стоимость всех сервисов по отдельности составляет 5 538 рублей. Абонентская плата за максимальную версию MiXX — 599 рублей, поэтому клиент экономит 4 939 рублей ежемесячно.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы продолжаем объединять сервисы, которыми клиенты пользуются каждый день, и выбираем лучших партнеров в каждой категории. MiXX дает доступ к эксклюзивному контенту и выгоде почти в пять тысяч рублей в месяц. Одной подписки хватит, чтобы смотреть все самые актуальные новинки, а платить за другие сервисы не придется".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга":

"Преимущество подписки MiXX — в ее сбалансированном наполнении. Мы стараемся открыть для пользователей доступ к действительно полезным офферам, которые он хорошо знает и которым доверяет. Это проверенные и всеми любимые онлайн-кинотеатры, магазины цветов и подарков, а также сезонные предложения, такие как аренда электросамокатов, особенно востребованных в теплое время года. Значительная часть сервисов подписки входит в "белый список" разрешенных сайтов, что позволяет клиентам пользоваться услугами даже в условиях вынужденных ограничений связи. А эксклюзивный контент подписки делает продукт завершенным, добавляя ту самую ценность, ради которой клиенты выбирают MiXX среди других предложений".